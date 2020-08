Wölbitsch zu Kopietz: Rot-Grünes Wien beim verfügbaren Haushaltseinkommen am letzten Platz

SPÖ Wien betreibt weiter Realitätsverweigerung – Wer arbeitet, darf in Wien nicht länger der Dumme sein

Wien (OTS) - „Auch wenn die SPÖ nach wie vor Realitätsverweigerung betreibt: Das rot-grün regierte Wien liegt beim verfügbaren Haushaltseinkommen am letzten Platz. Das bestätigt nicht nur der Kurier-Faktencheck, sondern auch jede Statistik, die es dazu gibt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu heutigen Aussagen von SPÖ-Kopietz. Auch die neuesten verfügbaren Daten zeigen: Wien liegt weiter auf dem letzten Platz. „Wir wollen, dass Wien wieder an die Spitze kommt. Wien als der zentrale Ballungsraum unseres Landes muss endlich Zugpferd und nicht länger Bremsklotz für unsere Volkswirtschaft sein“, so Wölbitsch.

Darüber hinaus geht es auch darum, den Zuzug ins Wiener Sozialsystem zu stoppen. „Tatsache ist: Wien hat 20 Prozent der Einwohner, aber 60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher Österreichs. Warum? Weil es in Wien höhere Mindestsicherungsleistungen gibt als in den meisten anderen Bundesländern“, so der ÖVP-Stadtrat. Auch das bestätigt der Kurier-Faktencheck. „Wien ist damit nach wie vor Sozialmagnet und nicht Wirtschaftsmotor. Wir sagen: Wer arbeitet, darf in dieser Stadt nicht länger der Dumme sein. Dazu braucht es am 11. Oktober mehr türkise Politik in der Stadt!“

