Sicheres Reisen: Blaguss Busse ab sofort mit „Virenkiller“ unterwegs

Ozonos-Aircleaner sorgt für virenfreie Innenräume der Reisebusse, maximaler Schutz für Fahrgäste und Mitarbeiter

Wien (OTS) - Durch die Corona-Krise stehen vor allem Reisebusunternehmen vor neuen Herausforderungen. Klar ist, dass die Schaffung und Kommunikation von Hygienemaßnahmen einen neuen Stellenwert bekommen haben. Kunden wollen wissen, mit welchen Mitteln eine Busreise auch in Zukunft sicher vor Viren und Keimen gemacht wird. Dank der Installation von Ozon-Luftreinigern, die Erreger beseitigen, können zurückhaltende und besorgte Kunden ab sofort wieder in allen Blaguss Reisebussen unbeschwert Reisen, Ausflüge und Busfahrten erleben.

Das österreichische Touristik- und Transportunternehmen Blaguss hat nun - ergänzend zu seinem umfassenden Hygienekonzept (basierend auf den Vorgaben und Empfehlungen der Bundesregierung) - seine Reisebusse mit dem innovativen und hochwirksamen Ozonos-Reinigungsgerät ausgestattet, das Erreger (Bakterien, Viren, Keime, etc.) zu 99,9 % in der Luft und zu 92 % auf den Oberflächen beseitigt. Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des Ozonos-Systems wurde von deutschen Hygiene-Instituten sowie TÜV SÜD bestätigt und zertifiziert. Die Aircleaner-Geräte wurden in den modernen Reisebussen der Blaguss-Flotte montiert und können auch während der Fahrt mit Passagieren bedenkenlos eingesetzt werden. Ein eigener Aufkleber mit dem Hinweis „gereinigt und desinfiziert mit Ozonos“ signalisiert Fahrgästen bereits vor Betreten des Reisebusses, dass ihre Gesundheit an erster Stelle steht und sie sich auf eine sorgenfreie Fahrt freuen können. Durch die Ausstattung mit den hochqualitativen Luftreinigern können Schulklassen, Familien und Freunde wieder unbesorgt, sicher und umweltfreundlich an ihre Ausflugs- und Urlaubsziele gelangen.

“In unseren Blaguss-Bussen können Passagiere unbesorgt reisen, da Viren und Bakterien in der Luft durch die neu installierten Aircleaner-Geräte zerstört werden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Technologie von Ozonos unseren Kunden, Passagieren und auch Mitarbeitern nicht nur Sicherheit, sondern auch ein weiteres Stück Vertrauen in Sachen Reisen und Gesundheit geben können”, so Thomas und Paul Blaguss, Eigentümer Blaguss Gruppe.

"Blaguss als innovatives und äußerst qualitätsorientiertes Unternehmen beweist auch nun im Umgang mit neuen Herausforderungen höchste Professionalität. Zwei österreichische Qualitätsunternehmen zeigen Innovationsgeist. Dabei ist uns auch wichtig, einen Beitrag in der Krise zu leisten – für ein Gefühl der Sicherheit und für die baldige Rückkehr zur Normalität“, freut sich Fredy Scheucher, CEO und Gesellschafter von Ozonos.

Desinfektion durch Ozon

Bei der innovativen Technologie der Ozonos-Geräte fungiert Ozon als natürliches Desinfektionsmittel. Mithilfe einer UV-C-Leuchte imitiert der Luftreiniger die Entstehung des sogenannten „aktiven Sauerstoffes“ O3 in der Natur. Das zusätzliche Sauerstoffatom reagiert mit Viren, Keimen, Bakterien, Gerüchen und Allergenen in der Luft und beseitigt diese vollständig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ozon-Generatoren erzeugt der Ozonos dabei keine giftigen Stickoxide.

Reine Luft rund um die Uhr – auch während der Fahrt

Das erste und einzige Luftreinigungsgerät mit TÜV-Zertifizierung und Haushaltsgerätezulassung hat aber noch einen weiteren Vorteil: nachweislich unbedenklich für Mensch und Tier kann er auch während der Busfahrt durchgehend im Betrieb sein. Der maximale Schutz von Kunden und Mitarbeitern ist eine Verantwortung, die in den letzten Wochen immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Neben großen namhaften Unternehmen setzen auch zahlreiche Ärzte und Apotheken auf den innovativen Luftreiniger, um die potenzielle Ansteckungsgefahr in Räumlichkeiten zu minimieren und wieder ein Gefühl der Sicherheit zu schaffen.

Die österreichische Blaguss Unternehmensgruppe ist eines der führenden privaten Transport- und Reiseunternehmen für Österreich und Osteuropa. Seit über 90 Jahren als Familienunternehmen mit Gründungssitz im Burgenland aktiv, bürgt der Name Blaguss für Sicherheit, Verlässlichkeit und höchsten Qualitätsanspruch. Mit einer der jüngsten Flotten Europas (Die Busse haben ein Durchschnittsalter von nur 2,0 Jahren.) achtet Blaguss auf konstant sinkenden Treibstoffverbrauch und steigende Umweltqualität auf der Straße. Die Wartung der Busse, öfter als vom Gesetz vorgeschrieben, erfolgt in den eigenen Fachwerkstätten in Österreich.

