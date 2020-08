Online-Symposium:„Die Geister, die ich rief - Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Demokratie und Bildung“

Linz (OTS) - Am 9. September gehen Ars Electronica, die Pädagogische Hochschule OÖ (PH OÖ) und die Arbeiterkammer (AK) beim virtuellen Symposium „Perspektiven Politischer Bildung“ der Frage nach, wie Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) unser aller Leben beeinflusst, wo sie überall „mitdenkt“ oder das Denken bereits übernommen hat. Die Teilnahme ist kostenlos.

Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig, ohne dass wir sie immer bewusst wahrnehmen. Sie erleichtert uns schon viele Jahre den Alltag, wenn beispielsweise das Handy mittels Gesichtserkennung entsperrt wird oder uns individuelle Werbung durch das Dickicht des Internets steuert. Das Symposium „Perspektiven Politischer Bildung" thematisiert, wie diese Entwicklung unser demokratisches System beeinflusst und wie wir im Bildungsbereich damit umgehen können. Es richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen aller Schultypen, professionelle politische Bildner/innen, Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendarbeit, Studierende sowie Medien- und Kommunikationswissenschaftler/innen. Unter den prominenten Gästen: Julian Nida-Rümelin (Autor, Philosoph, Professor an der an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ehemaliger deutscher Staatsminister für Kultur und Medien), Uli Meyer (Informatiker, Soziologe und Volkswirt, Professor an der Johannes-Kepler Universität Linz, Abteilungsleiter für Soziologie mit den Schwerpunkten Innovation und Digitalisierung), Elke Hackl (Mediengestalterin und -bildnerin, Pädagogin, Mentorin, Forscherin), Johannes Braumann (Professor an der Kunstuniversität Linz, Abteilungsleiter Creative Robotics).

Das Symposium findet im Rahmen des diesjährigen Ars Electronica Festivals statt. Es wird aufgrund der Covid-19-Maßnahmen online abgehalten.

Termin: Mittwoch, 09.09.2020, 09:30 - 14:30 Uhr, mit anschließender anschließender Online-Highlightführung

Mehr Informationen zum Symposium und zur Anmeldung auf:

https://ph-ooe.at/politischebildung-2020

