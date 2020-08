Wiener NEOS fordern Planungssicherheit für externe AnbieterInnen in Kindergärten

Wien (OTS/RK) - Heute, Donnerstag haben die NEOS Wien bei einem Pressegespräch vor dem Gebäude eines Kindergartens in der Wiener City eine Maßnahme der Stadt Wien kritisiert. In einem Schreiben der für Kindergärten zuständigen Magistratsabteilung 11 sei laut NEOS Wien mitgeteilt worden, dass für eine Durchführung von Kursen von externen AnbieterInnen an Kindergärten alle Kinder an den Kursen teilnehmen müssten, immer eine PädagogIn des Kindergartens anwesend sein müsse und die Kurse erst nach 15.30 Uhr stattfinden dürften. „Durch diese neuen Regeln können diese Zusatzkurse, die für die Kinder enorm wichtig sind, so gut wie gar nicht mehr abgehalten werden können“, übte Gemeinderatsabgeordnete und NEOS-Bildungssprecherin Bettina Emmerling Kritik an diesen „Einschränkungen“. Betroffen seien laut Emmerling Zusatzangebote wie Kinderyoga, Tanzen, Motorik und Fremdsprachen.

Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder in diesem Alter besonders leicht zusätzliche Sprachen lernen könnten. „Unverständlich, dass die Behörde ein bisher gut funktionierendes System aufgibt und die wirtschaftliche Existenz von zahlreichen Unternehmen – viele davon Ein-Personen-Unternehmen – dadurch gefährdet“, sagte Emmerling und forderte „einen runden Tisch mit allen Beteiligten, der rasch stattfinden muss, damit es eine realistische Chance gibt, dass im Herbst wieder Kurse abgehalten werden können“. Um diesem Verlangen Nachdruck zu verleihen, werde noch heute ein offener Brief mit konkreten Forderungen an den zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky überreicht.

Weitere Informationen: NEOS Wien, Telefon: 01/4000-81411. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse