Traubenpreise: Weinbauverband fordert nationalen Schulterschluss

Gute Weinernte 2020 erwartet - Appell an heimischen Handel

St. Pölten (OTS) - Wie unzählige Bereiche war und ist auch Österreichs Weinwirtschaft von der Corona-Krise massiv betroffen. Mit der nahenden Weinernte stehen die Winzer vor der nächsten Herausforderung. Im Bereich des freien Traubenmarktes werden bereits jetzt Traubenpreise weit unter 50 Cent pro kg Trauben kolportiert. Und das speziell von Handelsbetrieben, die zum größten Teil an den Lebensmitteleinzelhandel liefern, der jedoch ausgerechnet jener Sektor ist, welcher als einziger durch die Beschränkungen des Lockdowns im Weinabsatz (mit einem Umsatzplus von 17% zum Vorjahresvergleich) zugelegt hat.

"Traubenpreise von 50 Cent sind das absolute Minimum für eine kostendeckende Traubenproduktion. Es kann nicht sein, dass unter diesem Einstandspreis eingekauft wird - schon gar nicht in der aktuellen Situation. Ich fordere einen nationalen Schulterschluss und ein Ende dieses Preis-Boykotts", appelliert Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes und der Landwirtschaftskammer Niederösterreich sowie Nationalratsabgeordneter, an den heimischen Handel.

Nach derzeitigem Stand wird eine gute Weinernte mit einer dem Verbrauch entsprechenden Weinmenge erwartet. Befürchtungen haben viele Winzer mit teils bereits jetzt kolportierten Traubenpreisen. Auf der einen Seite gibt es den geregelten Traubenmarkt mit Vertragsweinbau beziehungsweise über das Winzergenossenschaftswesen, wo auch heuer wieder Traubenpreise von 70 Cent pro kg und auch deutlich mehr zu erwarten sind. Auf der anderen Seite werden im Bereich des freien Traubenmarktes bereits jetzt Traubenpreise weit unter 50 Cent pro kg Trauben kolportiert - und dies speziell von bestimmten Handelsbetrieben, die hauptsächlich an den Lebensmitteleinzelhandel liefern, und die gerade im heurigen Jahr während der Corona-Krise zu den Gewinnern beim Weinabsatz zu zählen sind.

Allgemein ist der Weinabsatz in Richtung Gastronomie während des Lockdowns komplett zusammengebrochen und erholt sich nach wie vor nur sehr zögerlich. Auch im Export gab es massive Einbrüche. Um diese Krise möglichst gut abzufedern, wurden viele Maßnahmen ergriffen. So hat zum Beispiel der Österreichische Weinbauverband mit Hilfe der Corona-Krisenverordnungen der EU und der österreichischen Stützungsprogramme ein Paket ausgearbeitet, das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus umgesetzt wurde. "Entscheidend ist jetzt aber, dass alle an einem Strang ziehen. In der aktuellen Situation ist taktische Optimierung zum Vorteil einiger weniger absolut fehl am Platz", so Schmuckenschlager abschließend. (Schluss)

