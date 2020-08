Modernste Roboter-Technik bei Implantation eines künstlichen Kniegelenks in der Privatklinik Graz Ragnitz

Graz (OTS) - In der Privatklinik Graz Ragnitz wurde vor kurzem die erste roboterunterstützte Kniegelenkersatz-Operation durchgeführt. Zum Einsatz kommt dabei erstmals in Österreich das derzeit modernste Robotic System der Firma Corin, welches als einziges die individuelle Band- und Muskelsituation des Patienten berücksichtigt. Damit unterstreicht die Privatklinik ihren exzellenten medizinischen Ruf im Fachgebiet Orthopädie. Aus den letzten vier Monaten liegen bereits sehr gute klinische Ergebnisse der Eingriffe vor, Patienten freuen sich besonders über die rasche Wiederherstellung ihrer Mobilität.

Die erste Operation erfolgte am 29. April 2020, der Patient konnte bereits nach drei Tagen die Klinik wieder verlassen. Seitdem wurden ca. 15 Patienten mit dem innovativen System in der Privatklinik operiert, es zeigen sich eine schnellere Erholung, verkürzte Rehabilitationszeit und eine raschere Wiedereingliederung in das tägliche Leben. „Die Patienten können schon bald nach der Operation aufstehen und sind schneller wieder selbstständig. Beweglichkeit und Funktionalität lassen sich durch dieses bahnbrechende Hilfsmittel viel schneller wiederherstellen. Das führt insgesamt zu einer extrem hohen Zufriedenheit bei meinen Patienten“, erklärt Dr. Thomas Paszicsnyek, der die Operation in der Privatklinik Ragnitz durchführt.

Das Omni Robotic System der Firma Corin ist derzeit das einzige System am Markt, das durch ein hydraulisches Messsystem die ideale Band- und Muskelsituation des Kniegelenks für den Patienten individuell ermittelt und so die weitere Vorgehensweise festlegt. Der Operateur übernimmt dabei nach wie vor alle wesentlichen Operationsschritte und führt den Roboter. Die Roboterunterstützung dient ihm als Hilfestellung für eine extrem präzise, auf den Patienten persönlich zugeschnittene Planung und Umsetzung der Operation. Das Omni Robotic System wird seit 2017 in den USA verwendet und wurde bereits über 25.000-mal erfolgreich angewendet.

Seit ihrem Bestehen legt die Privatklinik Graz Ragnitz einen Schwerpunkt auf die konservative und operative Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Patienten profitieren von einem großen Netzwerk renommierter Experten aus den entsprechenden Fachgebieten mit jahrzehntelanger Erfahrung, einem breiten Leistungsspektrum und modernen Behandlungs- bzw. Operationsmethoden auf höchstem medizinischen Niveau. Der bestehende Orthopädie-Schwerpunkt wird nun durch die neue innovative Methode optimal ergänzt.

Privatklinik Graz Ragnitz

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklink. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

