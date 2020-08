AK Analyse Betriebskosten: Preisschock – Was die Mieten teuer macht? 2

Der reine Hauptmietszins, nicht die Betriebskosten machen die Mieten teurer

Wien (OTS) - Preistreiber bei den Mieten ist der Hauptmietzins, nicht die Betriebskosten. Eine aktuelle AK Analyse über Betriebskosten zeigt: Die Betriebskosten sind in Österreich innerhalb von elf Jahren im Rahmen der Teuerungsrate gestiegen: plus 21 Prozent. Die Hauptmieten hingegen sind mehr als doppelt so stark in die Höhe geschnalzt – plus 47 Prozent – die privaten Mieten sogar noch mehr.

Konkret: So sind Mietpreise und Teuerungsrate von 2008 bis 2019 gestiegen

Alle Hauptmieten Österreich Bruttomiete/m2 Hauptmietzins/m2 Betriebskosten/m2 Teuerung + 39 % + 47 % + 21 % + 21 % Private Hauptmieten Österreich Bruttomiete/m2 Hauptmietzins/m2 Betriebskosten/m2 Teuerung + 46 % + 55 % + 20 % + 21 % Alle Hauptmieten Wien Bruttomiete/m2 Hauptmietzins/m2 Betriebskosten/m2 Teuerung + 43 % + 55 % + 18 % + 21 % Private Hauptmieten Wien Bruttomiete/m2 Hauptmietzins/m2 Betriebskosten/m2 Teuerung + 58 % + 75 % + 21 % + 21 %

