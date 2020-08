KSV1870 erreicht mit 27.000 einen neuen historischen Mitgliederrekord

Mit dem Weingut Bernd Nittnaus heißt der Kreditschutzverband von 1870 sein 27.000stes Mitglied willkommen und erreicht damit einen neuen Höchststand.

Wien (OTS) - Seit seiner Gründung vor 150 Jahren sind die Mitglieder das Herzstück des KSV1870. Mit dem burgenländischen Weingut Bernd Nittnaus darf er nun bereits sein 27.000stes Mitglied willkommen heißen. Mit dem neuen Rekord wird wiederholt unterstrichen, dass der Kreditschutzverband von 1870 das breite Vertrauen der österreichischen Wirtschaft genießt.

Heimische Unternehmen aller Branchen und Größen setzen auf den starken Partner KSV1870. Sei es der Ein-Personen-Unternehmer oder der internationale Großkonzern: der Kreditschutzverband von 1870 steht an der Seite der österreichischen Wirtschaft, auch oder gerade in herausfordernden Zeiten. Als führende Wirtschaftsplattform Österreichs bietet er nicht nur Produkte im Bereich Inkasso, Auskunftei und Insolvenz an, sondern vertritt seine Mitglieder ebenfalls gegenüber der Politik und anderen Entscheidungsträgern.

Diverse Mitgliederstruktur

Die im KSV1870 organisierten Unternehmen bewegen sich in einem sehr breiten Spektrum. „Kaffeedienstleister, Theater und Weinbauer – alleine unsere letzten drei Jubiläumsmitglieder zeigen schon, dass der Service des KSV1870 in allen Bereichen der heimischen Wirtschaft benötigt wird. Ich freue mich über das Vertrauen, das nun mit dem Weingut Bernd Nittnaus auch unser 27.000stes Mitglied den KSV1870 Expertinnen und Experten entgegenbringt.“ so Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, Geschäftsführer des KSV1870.

Starke Präsenz in den Bundesländern

Der KSV1870 ist in allen Bundesländern gleichermaßen vertreten. Mit sieben Standorten ist er immer nahe am Geschehen und die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen schnell vor Ort für die heimischen Unternehmen zur Verfügung. „Als unser 27.000stes Mitglied einen burgenländischen Weinbauern, der auf Regionalität und Herkunft setzt, begrüßen zu dürfen, freut mich sehr. Wir werden wie immer unser Bestes geben, das Weingut Bernd Nittnaus - so wie alle unsere Mitglieder - besonders darin zu unterstützen, seine finanziellen Werte zu sichern.“ verspricht Mag. Hannes Frech, Geschäftsführer des KSV1870, bei der Überreichung der Urkunde in Gols.

Das Weingut BERND Nittnaus

Österreich-Burgenland-Neusiedlersee-Gols-Weingarten-Bernd Nittnaus: Herkunft und Person sind für unseren Wein prägend. 12 Hektar Weingärten in Gols werden selbst handgeerntet, vinifiziert und abgefüllt. Dabei garantiert die überschaubare Größe, dass die Herkunft dort hinkommt, wo sie hingehört – ins Weinglas. Viele Sorten und Ausbaumethoden bieten ein breites und tiefes Spektrum an Geschmacksvielfalt. Mehr dazu finden Sie auf der Webseite des Weingutes Nittnaus – www.bernd-nittnaus.at

Die KSV1870 Mitgliedschaft

Der älteste Gläubigerschützer steht seit nunmehr 150 Jahren als starker Partner an der Seite seiner Mitglieder. Bis Ende des Jahres gilt noch die Gratismitgliedschaft, die die Bereiche Vorsorge (Bonitätsauskünfte und -monitoring), Notfallhilfe (Inkasso und Insolvenz) und Services (Informations- und Beratungsleistungen) beinhaltet.

Mehr zur KSV1870 Mitgliedschaft finden Sie unter www.ksv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.(FH) Mag. Karin Schönhofer

KSV1870 Unternehmenskommunikation

Telefon 050 1870-8219

E-Mail: schoenhofer.karin @ ksv.at

www.ksv.at, Twitter: https://twitter.com/KSV1870