InnoGames ernennt Studio Director Christian Reshöft zum CPO (FOTO)

Hamburg (ots) - Der bisherige Studio Director Christian Reshöft verstärkt ab sofort das Management-Team von InnoGames als neuer Chief Product Officer (CPO). In dieser Rolle übernimmt Reshöft die Verantwortung für sämtliche Spiele in der Entwicklung und das Produktmanagement des bestehenden Portfolios bei Deutschlands führendem Entwickler und Publisher von Mobile- und Online-Games.

"Christian hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zu InnoGames' nachhaltigem Wachstum beigetragen und viele wichtige Meilensteine für unser Unternehmen erreicht. Seine umfangreiche Erfahrung im Produktmanagement erfolgreicher Games und in der Führung diverser Teams haben sich als ideale Ergänzung für uns erwiesen. Seine Beförderung ist der nächste konsequente und wohlverdiente Schritt und wir freuen uns darauf, noch viele weitere erfolgreiche Spiele mit ihm gemeinsam auf den Markt zu bringen", kommentiert InnoGames Mitgründer und CEO Hendrik Klindworth.

"In den letzten Monaten haben wir bereits viele Verbesserungen bei der Entwicklung unserer neuen Spiele eingeführt. Wir haben vorhandene Abläufe optimiert und einen neuen Stage-Gate-Prozess initiiert, um den Fokus während der Produktion noch stärker auf die Spieleraktivität zu legen. Wir möchten an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, freuen uns aber über die großen Fortschritte, die wir in diesem Bereich gemacht haben. Erste Tests zeigen äußerst vielversprechende Ergebnisse bei einer deutlich gesteigerten Produktionsgeschwindigkeit", fährt Klindworth fort.

"Das Portfolio von InnoGames zu managen ist eine große Ehre und Aufgabe. Mit unseren großartigen Live-Games und den spannenden Titeln in der Entwicklung sind wir in einer starken Position und haben noch größere Ambitionen für die Zukunft. Wir fokussieren uns auf die Kreation neuer Games und bieten Spielern unseres aktuellen Portfolios weiterhin fortlaufend neue Inhalte. Forge of Empires wächst seit sieben Jahren kontinuierlich. Diese langjährige Live-Ops-Erfahrung wird einen großen Einfluss auf unsere neuen Spiele haben", betont InnoGames' CPO Christian Reshöft.

Reshöft hat 2013 als Head of Product Management bei InnoGames angefangen. Damals war Forge of Empires, der globale Hit des Unternehmens, nur im Browser verfügbar. Gemeinsam mit seinen Teams hat Reshöft die mobilen Apps des berühmten City Builders gelauncht, die den Grundstein für die erfolgreiche Transition des Unternehmens zu mobilen Endgeräten gelegt haben. Wegen dieser Erfolge wurde Reshöft 2015 zum Studio Director befördert. Weitere Meilensteine in Reshöfts Karriere bei InnoGames waren der erfolgreiche Launch von InnoGames' zweitem Aushängeschild Elvenar und die automatisierte Migration von Forge of Empires und Elvenar von Flash zu HTML5. Vor InnoGames arbeitete der 38jährige für Miniclip (wo er für 8 Ball Pool verantwortlich war), Jagex und Blizzard. Insgesamt verfügt Reshöft über mehr als 15 Jahre Erfahrung in führenden Rollen in der Games-Branche.

Über InnoGames

InnoGames ist Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Mobile- und Online-Spielen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist vor allem für Forge of Empires, Elvenar und Die Stämme bekannt. InnoGames' gesamtes Portfolio umfasst sieben Live-Spiele und mehrere Mobile-Games in der Produktion. Als Hobby gestartet beschäftigt InnoGames heute mehr als 400 Mitarbeiter aus über 30 Nationen, die das Ziel verfolgen, einzigartige Spiele zu schaffen, die Spielern aus der ganzen Welt jahrelangen Spielspaß bieten.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Meyenburg

Head of PR

InnoGames GmbH

peter.meyenburg @ innogames.com

Tel +49 40 7889335-333

Mobile +49 151 443 49 840

Fax +49 40 7889335-200