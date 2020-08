Kultur-Talk: Rollenspiel in Theater & Malerei

Wien (OTS) - In verschiedene Rollen zu schlüpfen, hat in allen Kunst- und Kulturbereichen große Bedeutung.

Die Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) lädt dazu am 15.9.2020 um 18 Uhr zu einem Talk mit Kuratorin Angela Stief, Theatermacherin Anna Maria Krassnigg und Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek.

Im Zuge der laufenden Ausstellung von Werken der Malerin Suzanne Treister zeigt die ÖGGK zunächst ein Gespräch, das Angela Stief mit der britischen Künstlerin geführt hat. Suzanne Treister geht dabei auf das Konzept ihrer Arbeit ein und erzählt insbesondere die Geschichte der von ihr erfundenen Figur Hillel Fischer Traumberg. Traumberg ist demgemäß der Erschaffer der Bilder und ein High-Frequency-Trader, der mit psychodelischen Rauschmitteln experimentiert sowie die Ethnopharmakologie von über hundert Pflanzen untersucht.

Die Werke sind im Anschluss oder bis einschließlich 8. November 2020 in den Räumen der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze zu besichtigen.

Im Anschluss daran diskutiert Angela Stief weiters mit der Regisseurin Anna Maria Krassnigg sowie der personzentrierten Psychotherapeutin Lara-Andrea Vranek. Gemeinsam widmen sie sich den Themenkreisen Theater, Psychologie und Gesundheit und beantworten Fragen wie: Welche theatralen Mechanismen wirken positiv auf unsere Psyche? Müssen wir aktiv Theater spielen oder reicht es aus, wenn wir im Publikum sitzen? Und welche Effekte hat es, wenn bildende Künstler wie Suzanne Treister in eine andere Rolle schlüpfen?

Dabei wollen sie auch unterstreichen, dass unser Leben ohne Kunst um vieles ärmer wäre.

Diskussion mit ANGELA STIEF, Kunsthistorikerin, Kuratorin sowie Kulturpublizistin und Ausstellungsleiterin der Albertina Modern,

PROF. ANNA MARIA KRASSNIGG, Regisseurin und künstlerische Leiterin des Theaterprojektswortwiege, und

LARA-ANDREA VRANEK, personzentrierte Psychotherapeutin.



