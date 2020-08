VP-Mahrer: Wiener Linien setzen mit Cocktaileinladung falsches Signal

Massenfeier in Corona-Zeiten völlig unangebracht - Sicherheit der Menschen geht vor

Wien (OTS) - „Es ist schon erstaunlich, dass die Wiener Linien mitten im Kampf gegen das Corona-Virus 852.000 Jahreskartenbesitzer auf Gratiscocktails in ein Lokal am Donaukanal einladen. Die Wiener Linien setzen damit ein völlig falsches Signal“, kritisiert der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei Wien, Karl Mahrer. Gerade am Donaukanal, der in Wien als Party-Hotspot gilt, wurde monatelang - und nach vielen Forderungen der neuen Volkspartei - daran gearbeitet, das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. „Jetzt mit einem Gratisgetränk so viele Menschen wie möglich anzulocken, erhöht die Ansteckungsgefahr, die Wiener Linien wissen im Vorfeld nicht einmal, wie viele Menschen kommen werden“, so Mahrer.

Die Wiener Linien argumentieren das für Freitag und Samstag geplante Event als „liebgewonnene Tradition“. Mahrer dazu: „Die Einladung an tausende Menschen am kommenden Wochenende ist vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht und kann zu gefährlichen Situationen führen. Wir fordern die Wiener Linien auf, die Ressourcen besser für Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa Desinfektionsmittelspender in den U-Bahn-Stationen, zu verwenden. Das ist eine Maßnahme für die Corona-Sicherheit der Öffi-Benutzer.“ Zudem sollen sich die Türen in den U-Bahnen wieder automatisch öffnen.

Die Stadt Wien ist aufgefordert am kommenden Wochenende besonderes Augenmerk auf die Entwicklung am Donaukanal zu legen und für die entsprechende Sicherheit der Menschen vor Ort zu sorgen. „Zwar ist die Polizei Vorort, alles fällt aber nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei“ so Mahrer abschließend.

