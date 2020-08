Gaal/Huemer: „2.673 Beratungen im ersten Jahr zeigen, wie wichtig das Frauenzentrum als Anlaufstelle für die Wienerinnen ist“

Kostenlose Beratung und Information in der City an fünf Tagen pro Woche

Wien (OTS) - Erste Jahresbilanz für das „Stadt Wien Frauenzentrum“ in der Rathausstraße 2 (Hotline:01/408 70 66): Insgesamt 2.673 Beratungskontakte fanden in den ersten zwölf Monaten statt (1.8.2019-31.7.2020). Die Hauptthemen der Beratungen waren Scheidung, Trennung, Obsorge – aber auch psychische Gesundheit und Wohnen.

„Die Jahresbilanz zeigt: Mit der Einrichtung des ,Stadt Wien Frauenzentrums‘ haben wir einen wichtigen Schritt gesetzt, um Frauen in Wien noch besser zu unterstützen. Frauen erhalten kostenlose und anonyme Beratung. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und Frauen mit Beratung zu helfen. Im Frauenzentrum sind Expertinnen für die Wienerinnen da – und helfen weiter“, freut sich Frauenstadträtin Kathrin Gaal über das erfolgreiche erste Jahr.

„Jede Frau wird im Frauenzentrum ernst genommen und unterstützt. In Wien gibt es eine Vielzahl an Stellen, die Frauen unterstützen und fördern. Die Beraterinnen haben den Überblick und vermitteln schnell und unkompliziert zur richtigen Stelle“, so Gaal.

Frauenzentrum: Erstberatung und Drehscheibe

Neben der sozialarbeiterischen, psychologischen und rechtlichen Erstberatung nimmt das Stadt Wien Frauenzentrum auch die Rolle einer Vermittlungsdrehscheibe für unterschiedliche Angebote für Frauen und Mädchen – wie etwa Workshops – ein.

„Mir ist wichtig, dass jede Frau in Wien in schwierigen Lebenslagen rasch die Unterstützung bekommt, die sie braucht. Ein kostenloses und anonymes Clearing-Gespräch mit einer Expertin des Stadt Wien Frauenzentrums hilft Frauen schnell und unkompliziert, die passende Hilfe zu finden. Die Folgen der Covid-19 Pandemie lasten besonders schwer auf den Schultern von Frauen. Das Frauenzentrum der Stadt Wien ist eine sinnvolle Ergänzung zum vorhandenen professionellen und spezialisierten Angebot der autonomen und unabhängigen Frauenberatungsstellen und Vereine in Wien. Ich freue mich, dass das Zusatzangebot der Stadt bei den Wienerinnen gut ankommt“, so Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien.



Jahresbilanz: 2.673 Beratungen, Hauptthema: Trennung & Scheidung

Das „Stadt Wien Frauenzentrum“ wurde am 25. 7. 2019 eröffnet. Schon in der „Soft Opening“-Woche fanden viele Beratungen statt. Die Jahresbilanz (1. 8. 2019 bis 31. 7. 2020) zeigt: 2.673 Frauen suchten in den ersten 12 Monaten im Frauenzentrum Rat. Das sind rund 223 Beratungen pro Monat.





Gesamtkontakte August 2019 bis Juli 2020

Kontaktform, 08/2019-07/2020

Telefonisch: 2130

Persönlich: 321

E-Mail: 222

Gesamt: 2673

Schnitt/Monat: 223





Das Frauenzentrum hat sich im ersten Jahr als Beratungseinrichtung für Frauen etabliert. Das Beratungsangebot wird von den Wienerinnen sehr gut angenommen. Gründe dafür sind vor allem, dass sich Frauen mit jedem Anliegen an das Frauenzentrum wenden können und die Kombination aus juristischer, psychologischer und sozialarbeiterischer Beratung.

Gerade Frauen, die nicht genau wissen, welches Problem sie als erstes lösen sollen, die über Trennung oder Scheidung nachdenken oder die psychologische Entlastung in Anspruch nehmen wollen, profitieren vom neuen Beratungsangebot im Frauenzentrum. Diese Gruppe stellt auch die Hauptzielgruppe für das Beratungsangebot dar. Fragen zu Trennung, Scheidung, Unterhalt und Obsorge stehen mit insgesamt 57 Prozent an der Spitze der nachgefragten Themen.

Inhaltlich verzeichnet das Frauenzentrum am häufigsten die Themen Trennung, Scheidung (Gesamt: 1.100 Kontakte = 41% aller Beratungskontakte, davon 913 Scheidung, 187 Trennung), Unterhalt (Gesamt: 156 Kontakte = 6% aller Beratungskontakte) und Obsorge (Gesamt: 278 Kontakte = 10% aller Beratungskontakte). Auffallend ist auch, dass viele Frauen Fragen rund um psychische Gesundheit, Wohnen und finanzielle Probleme haben.

Während der Corona-Pandemie stark nachgefragt waren Fragen rund um Kontaktrecht, finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von Jobverlust, Frauengesundheit sowie psychische Belastungen.





Trennung/Scheidung

1100 Kontakte

41%





Unterhalt

156 Kontakte

6%





Obsorge

278 Kontakte

10%





Sonstiges (z.B. psy. Gesundheit, Wohnen, Geldprobleme)

1139 Kontakte

43%



Im Rahmen der Beratungen zeigt sich auch, in welch schwierigen Situationen viele Frauen leben. So gibt es immer wieder Frauen, deren Gewalterfahrungen im Laufe der Beratung im Frauenzentrum erstmals zur Sprache kommen.



„Jede Frau, die sich an das Frauenzentrum wendet, kann sicher sein, dass sie ihr persönliches Anliegen vertraulich mit einer Expertin besprechen kann. Sie wird multiprofessionell durch das Beraterinnenteam beraten und unterstützt“, so Karin Tertinegg, Leiterin des Frauenzentrums.



Jede Frau wird ernst genommen und erfährt schnell und unkompliziert, welche Stellen es gibt, die sie in dieser Situation gut unterstützen können, wie zum Beispiel den 24-h-Frauennotruf der Stadt Wien (01/71719) oder die Hotline des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22).



Kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung im Frauenzentrum: September-Schwerpunkt „Frauen und Wohnen“

Im September wird der Schwerpunkt beim Frauenzentrum und beim Frauenservice Wien auf dem Thema „Frauen und Wohnen“ – mit einem Fokus auf Alleinerzieherinnen – liegen.



Geöffnet ist das Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 (Innere Stadt) an fünf Tagen pro Woche. Unter der Nummer 01/408 70 66 ist das Frauenzentrum telefonisch erreichbar. Die Beratungsstelle ist optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – mit den U-Bahnlinien U2 (Rathaus) und U3 (Volkstheater) sowie der Straßenbahnlinie 2.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 16 Uhr

Das Frauenzentrum ist die Erstberatungsstelle für alle Frauen in Wien. Hier bekommen Wienerinnen Beratung und einen Überblick zum Beratungs- und Hilfsangebot und finden gemeinsam mit Expertinnen den für sie passenden Weg. Die Beraterinnen finden in einem Erstgespräch, dem „Clearing“ heraus, ob eine Beratung im Frauenzentrum bereits ausreicht oder welches weiterführende Beratungsangebot in Wien für die individuelle Problemlage der Frau das passendste ist. Coronabedingt erfolgt die Beratung zurzeit verstärkt telefonisch (01/408 70 66). Für einen persönlichen Beratungstermin ist eine telefonische Voranmeldung derzeit notwendig.

Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen unterstützen bei Fragen zu Wohnen, Geldproblemen oder psychischer Gesundheit. Juristinnen stehen für eine rechtliche Erstberatung zu Themen wie Trennung/Scheidung, Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt zur Verfügung. Dabei werden die wichtigsten Fragen geklärt und die nächsten notwendigen Schritte gefunden. Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym und ist kostenlos.

In den Räumlichkeiten des „Stadt Wien Frauenzentrums“ werden seit der Eröffnung regelmäßig Workshops vom Frauenservice Wien und von frauenpolitischen Partnerinnen angeboten. So gab es u.a. eine Workshopreihe in Kooperation mit dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) zum Thema Digitalisierung und Workshops zum Thema Wohnen mit der Wohndrehscheibe der Volkshilfe. Im Herbst fanden “DigiGirlPower"-Workshops statt. Mädchen zwischen 14 und 22 Jahren werden gestärkt, indem sie sich mit Gleichberechtigung auseinandersetzen und über ihre Rechte und das frauenspezifische Beratungsnetz in Wien informiert werden.



Alle Infos unter: frauenzentrum.wien.at



Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

T: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Katja Svejkovsky

Pressesprecherin Grüner Klub Rathaus

+43 1 4000 81814

katja.svejkovsky @ gruene.at