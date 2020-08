AVISO: Top-Unternehmer fordern nach Corona neues Wirtschaftssystem

Pressekonferenz mit Josef Zotter, Johannes Gutmann und Robert Rogner (neues Buch)

Wien (OTS) - Der Chocolatier Josef Zotter, Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann und der gelernte Investmentbanker Robert Rogner, bekannt vom Rogner Bad Blumau (Hundertwasser Therme) treten für ein grundlegendes Überdenken unseres Wirtschaftssystems nach Corona ein. Sie glauben, dass das aktuelle System schuld an den großen Problemen unserer Zeit ist. Sie haben dazu ein Buch mit dem Titel „Eine neue Wirtschaft – Zurück zum Sinn“ geschrieben, in dem sie eine überraschende These aufstellen: Die Wirtschaft brauche eine spirituelle Revolution, um von der Gier zurück zum Sinn zu finden.



Wie genau sie sich das vorstellen, erklären Zotter, Gutmann und Rogner bei einer Buchpräsentation im Freien, zu der wir Sie herzlich einladen:

Pressekonferenz mit Josef Zotter, Johannes Gutmann und Robert Rogner (neues Buch)

Wir bitten um Anmeldung!

Datum: 28.08.2020, 10:00 Uhr

Ort: Wiener Stadtpark, Johann-Strauß-Wiese, vor dem Kursalon Hübner

1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sophia Volpini de Maestre

Mobil: +43 660 791 872 1

Mail: sophia.volpini @ edition-a.at