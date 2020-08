Spontandemo in Graz gegen Vollspaltenboden: Ministerin Köstinger auf Pressekonferenz

Auch ein Arbeitsgespräch und eine Pressekonferenz der Landwirtschaftsministerin zur Hotellerie läuft nicht ohne Tierschutzproteste ab!

Wien (OTS) - Mehr als 25 Jahre bereits warten Tierschützer_innen auf ein Ja des Landwirtschaftsministeriums zum Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung. Man wolle auf Freiwilligkeit setzen, ließ Ministerin Köstinger über ihren Landwirtschafts-Sektionschef ausrichten. Freiwlligkeit einer Industrie, die Ringe durch Schweinenasen bohrt, Mutterschweine bis zum Verbot lebenslang in körpergroße Käfige gesteckt hat und männliche Ferkel betäubungslos kastriert? 25 Jahre warten sind genug, dachte sich ein Dutzend Tierschützer_innen und hielt heute mit der Unterstützung eines 5 m großen Schweineanhängers eine Spontandemo vor der Rolling Pin Soulkitchen in Graz-Reininghaus ab. Anlass waren Arbeitsgespräch und Pressekonferenz der Landwirtschaftsministerin dort zum Thema Hotellerie. Auch mit dem Megaphon wurde der Protest lautstark vorgetragen.



VGT-Obmann Martin Balluch: „Die Kopf-in-den-Sand Politik unserer Landwirtschaftsministerin zum Vollspaltenboden ist nicht gerade ein Beweis für Leadership. Auf die Dauer kann diese Strategie nicht gutgehen. Wir brauchen dringend eine Weichenstellung für die Zukunft. Tierfabriken müssen abgebaut werden. Und der erste Schritt für die Schweine ist das Ende des unsäglichen Vollspaltenbodens!“

