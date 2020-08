Gewessler/Hebein: Klimafitte Gebäude als wichtiger Hebel zum Klimaschutz

passathon: 350 Klimaschutz-Gebäude zeigen was möglich ist

Wien (OTS) - Anlässlich des gerade stattfindenden passathon – RACE FOR FUTURE haben Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, gemeinsam mit TU Wien Vizedirektor, Josef Eberhardsteiner und passathon-Organisator, Günter Lang, zur Pressekonferenz eingeladen. Dabei standen klimafitte Gebäude im Fokus.

Der Gebäudesektor verursacht rund 16 Prozent der österreichischen Treibhausgasemissionen. Nachhaltig sanierte und neuerrichtete Gebäude spielen am Weg Österreichs zur Klimaneutralität bis 2040 eine wesentliche Rolle. Weltweit ist der Bausektor sogar für 50 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauches und 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauches verantwortlich.

Ressourcenschonung, Klimaschutz und Lebensqualität müssen kein Widerspruch sein. Nachhaltig errichtete und sanierte Gebäude zeigen, wie eine klimafreundliche Zukunft aussehen kann. Denn Plusenergie-, Passivhäuser und klimaaktiv Gold Gebäude leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

„Klimaneutralität 2040 – dieses Ziel haben wir uns als Bundesregierung gesetzt. Und dafür müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Gerade der Gebäudebereich ist ein wichtiger Hebel für mehr Klimaschutz – und die vielen Vorzeigeprojekte gerade in Wien, zeigen uns wie es gehen kann. Wenn wir jetzt Sanieren und Erneuern, sorgen wir auf Jahre hin für klimafreundliche und effiziente Gebäude. Das werden wir tun, um Vorreiter wie Wien zu unterstützen und gemeinsam mit allen Bundesländern voranzugehen“, zeigt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zuversichtlich.

„Der Gebäudesektor verbraucht in Wien ca. 40 Prozent der Energie und produziert dabei knapp 18 Prozent der CO2-Emissionen. Die Häuser in denen wir leben, arbeiten und lernen sind damit ein enorm effektiver Hebel für den Klimaschutz. Mit den Klimaschutzgebieten und der Solarverpflichtung setzt Wien wichtige Schritte raus auf Öl und Gas und in Richtung Klimahauptstadt. In erneuerbaren Energien, effizienten Gebäuden und neuen Speichertechnologien steckt auch noch viel ungenutztes Potenzial, das wir als Stadt Wien mit Unterstützung der Bundesregierung noch stärker ausschöpfen wollen und werden“, betont Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

Der passathon – RACE FOR FUTURE

Beim passathon - RACE FOR FUTURE können mit dem Rad auf sportliche Weise 350 nachhaltige Gebäude in sechzehn Regionen Österreichs – kostenlos und individuell mit einer App - bis Ende September erkundet werden. Der passathon lädt damit ein, eindrucksvolle Leuchtturmbauten nachhaltiger Gebäude selbst zu erleben.

Die Vielfalt der vorgestellten Gebäude ist riesig. Von Ein- bis Mehrfamilienhäuser, über Kindergärten und Bürohochhäuser bis hin zur Kletterhalle oder Konzerthaus ist alles dabei. Hunderte Gebäude stechen auch mit Photovoltaikanlagen sowie mit begrünten Dächern oder Fassaden hervor.

Alle Objekte beim passathon zeichnen sich durch einen um bis zu 90 Prozent geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Bauten aus. „Diese Leuchttürme stehen für eine nachhaltige Zukunft und zeigen eindrucksvoll, dass dies für alle Nutzungsarten, Bauweisen und Baustile seit über 20 Jahren problemlos realisierbar ist. Und ganz nebenbei wird viel Geld gespart“, betont Günter Lang, Organisator des passathons. Und Lang weiter: „Doch noch immer dürfen Bauten mit dem bis zum fünffach höheren Energieverbrauch errichtet werden, als diese 350 passathon-Leuchttürme benötigen“.

117 der passathon-Leuchtturmobjekte sind als klimaaktiv Gold Gebäude zertifiziert. Die Bandbreite an NutzerInnen, welche die hohe Lebensqualität dieser Gebäude schätzen, könnte breiter nicht sein. Zudem bietet die Komfortlüftung den BewohnerInnen nicht nur 365 Tage permanent Frischluft, sondern hilft bei der aktuellen Corona-Pandemie die Virenkonzentration in Innenräumen erheblich zu senken. Für Schulen bestehen damit beste Voraussetzungen für einen gesunden Lehrbetrieb.

Dies kann auch das TU Wien Universitätsgebäude, eines der 350 Leuchtturmobjekte, bestätigen. „Das ehemalige Chemiehochhaus der TU Wien wurde weltweit als erste Sanierung zum PlusEnergieHochhaus umgesetzt und hat sich seit 2014 bestens bewährt“, freut sich Josef Eberhardsteiner, Vizerektor der TU Wien für Digitalisierung und Infrastruktur.

Das Klimaschutzministerium (BMK) unterstützt bereits seit 1999 wegweisende innovative Gebäudekonzepte und -technologien. In 16 Ausschreibungen konnten seitens des BMK 620 Forschungsprojekte zu Gebäude- und Stadtinnovationen mit rund 121 Millionen Euro gefördert werden. 75 richtungsweisende Demonstrationsprojekte, wie das TU Wien PlusEnergieHochhaus oder die zu erkundende Gründerzeithaussanierungen, wurden im Rahmen des Forschungsprogramms umgesetzt. Viele dieser Leuchttürme haben mittlerweile Weltruhm erlangt und sind mit Hilfe der App für alle im Rahmen des passathon noch bis 30. September zu bestaunen.

So funktioniert `s:

Die App Österreich radelt auf dem Handy installieren und für den passathon registrieren. Dort finden sich passathon-Leuchttürme in unterschiedlichen Regionen Österreichs. Man kann den unverbindlichen Radroutenvorschlägen folgen oder eine vollkommen individuelle Route zusammenstellen. Übrigens: Jeder beim passathon geradelte Kilometer zählt auch bei Österreich radelt und sichert die Chance jede Woche ein Fahrrad gewinnen zu können.

Alle Informationen über das jeweilige Leuchtturmobjekt zeigt die App beim Vorbeiradeln direkt auf dem Handy an. Die Infos können aber auch später in Ruhe durchgesehen werden. Bitte die Privatsphäre der BewohnerInnen beachten und deren Grundstück nicht betreten. Einige Leuchttürme bieten auch Gelegenheiten für eine Pause in Cafés, Restaurants, oder sogar die Möglichkeit zur Übernachtung in Passivhaus-Hotels. Ebenso gibt es Leuchttürme mit Bio- und Dorfläden für den Lebensmitteleinkauf und auch ein paar Radservice-Geschäfte. Diese Informationen werden bei den jeweiligen Leuchttürmen extra ausgewiesen.

passathon - RACE FOR FUTURE im Überblick:

Bis 30. September 2020

In 8 Bundesländern, in 16 Regionen

350 Leuchtturm-Objekte mit über einer Million Quadratmeter Nutzflächen zum Erkunden

117 Leuchtturm-Objekte davon mit der Klimaaktiv Gold Zertifizierung

Knapp 1.100 Rad-Kilometer Gesamtlänge aller 16 Routenvorschläge

Digitaler Reiseführer zu passathon Leuchttürmen für Klimaschutz & Lebensqualität

Ab 12 erreichten passathon-Leuchttürmen nimmt man am passathon-Gewinnspiel teil

Alle Informationen zum passathon unter: www.passathon.at

Registrierung auf Bundesland-Plattformen von Österreich radelt oder direkt: www.radelt.at

Die Teilnahme ist kostenlos

Coole 360° Zeitraffervideos von Filmspektakel zu 8 Routen

Nähere Informationen und kostenlose Mitmachmöglichkeiten zum passathon finden sich unter https://passathon.at/.