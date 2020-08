AVISO: Pressekonferenz „Neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie“

Wien (OTS) - Österreichs Tourismus- und Gastronomiebranche gehören zu den am stärksten betroffenen Bereichen durch die Coronakrise. Die Bundesregierung setzt alle Hebel in Bewegung, um die heimischen Betriebe – und die damit verbundenen Arbeitsplätze – bestmöglich zu unterstützen. Ziel ist, Österreich auch in Zukunft als beliebtes Urlaubsland zu positionieren und dass sich Gäste wie auch Gastgeber wohl und sicher fühlen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger stellt gemeinsam mit Fachverbands-Obfrau Susanne Kraus-Winkler und dem Obmann des Fachverbandes Gastronomie Mario Pulker neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie vor. Dazu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Donnerstag, 27. August 2020

11.00 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie und Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich zum Thema „Neue Maßnahmen für Tourismus und Gastronomie“.

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt um 10.15 Uhr)

