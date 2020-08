Trendsetter: Erste Wohnmesse .digital

Die Immobilienbranche ist Trendsetter. Am 5. September 2020 öffnet die Erste Wohnmesse .digital ihren virtuellen Messepalast für Besucher und Aussteller.

Wir haben den Bedarf gesehen, und gehandelt. Unser Team arbeitet auf Hochtouren, um den digitalen Messetag mittels neuester Technologien und besucherfreundlicher Visualisierungen zu einem einzigartigen Onlineerlebnis zu machen Sebastian Berloffa

Wien (OTS) - Virtuelle Messestände, Online Vorträge, Live Q&A, das neue Format der Erste Wohnmesse präsentiert zahlreiche Innovationen. „Wir haben den Bedarf gesehen, und gehandelt. Unser Team arbeitet auf Hochtouren, um den digitalen Messetag mittels neuester Technologien und besucherfreundlicher Visualisierungen zu einem einzigartigen Onlineerlebnis zu machen“ , sagt Sebastian Berloffa, Head of Digital Marketing bei der veranstaltenden Digital Real Estate Marketing Agentur „enteco“.

In einem virtuellen Messegebäude macht die Erste Wohnmesse .digital als größte österreichische digitale Wohnmesse unter der Schirmherrschaft der Ersten Bank am 5. September den Auftakt. Zahlreiche Aussteller – darunter namhafte Bauträger, Immobilienmakler, aber auch viele Immobilien-Dienstleister stehen in den Startlöchern, um zwischen 10.00 und 18.00 Uhr live und persönlich den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung zu stehen.

Digitale Messen: Trend der Zukunft

Virtuelle Besichtigungen, 360° Aufnahmen, Videos: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Mit der Corona Krise kam endgültig der Startschuss für die längst überfällige Digitalisierung der Immobilienbranche. Wer seine Kunden halten will, muss handeln und ihnen bieten was sie suchen. Und das am besten online und unkompliziert. Als Trendsetter schafft die Immobilienbranche hier den scheinbar unmöglichen Spagat zwischen persönlicher Beratung und digitalem Angebot. Sowohl Bauträger, Immobilienunternehmen als auch Kunden profitieren von maßgeschneiderten technologiebasierten Lösungen.

Eines hat die Krise deutlich gezeigt: Digitalisierung kennt kein Später, sondern passiert jetzt. Und zwar am 5. September. Tickets gibt es kostenlos unter www.erstewohnmesse.digital.

Jetzt Ticket sichern! Tickets hier erhältlich!

Rückfragen & Kontakt:

Lisa AUGUSTIN

Enteco Concept GmbH

Tel: 01/5224788

Mail: augustin @ enteco.at