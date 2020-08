FPÖ – Graf: Auch im Hochschulbereich war Bildungsministerium untätig

Wien (OTS) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl warf FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Martin Graf dem Bildungsministerium eine mangelnde Aktivität im Hochschulbereich vor. „Das Einzige, was tatsächlich in den letzten zwei Monaten auf die Reise gebracht wurde, ist ein 60-seitiger Leitfaden für den gesicherten Hochschulbetrieb“, sagte Graf.

„Wenn man den Leitfaden aber zusammenfasst, ist das einzig Gesicherte im Hochschulbetrieb, dass nichts gesichert ist und am Ende stehen lediglich Binsenwahrheiten. Im Endeffekt steht dort drin, dass sich die Einrichtungen an die Verordnungen und Gesetze, vor allem die Vorgaben im Gesundheitsbereich zu halten hätten. No Na Ned, würde ich da meinen. Darüber hinaus wird auf die Autonomie der Universitäten verwiesen“, so Graf.

„Auch sonst war das Ministerium untätig und widmete sich vor allem der Frage, wie man Österreicher mit Matura vom Studium fernhalten kann - nämlich mit überbordenden Zugangsbeschränkungen. Es ist daher zu hinterfragen, warum mit der angekündigten Umstellung auf virtuelle und Hybrid-Lehrveranstaltungen es überhaupt noch Zugangsbeschränkungen auf Massenuniversitäten gibt. Es muss doch möglich sein, dass der eine oder andere zusätzliche Hörer bei diesen Hybrid-Veranstaltungen teilnehmen kann, ohne dass es die Lehrenden und die Universität zu sehr belastet“, betonte Graf.

Bei einer Rückerstattung der Studiengebühren für das abgelaufene Corona-Semester plädierte der FPÖ-Wissenschaftssprecher für einen „goldenen Mittelweg“. So soll im Rahmen einer Einzelfallprüfung eine aliquote oder vollständige Rücküberweisung möglich sein, wenn Studenten Studienzeit durch die Schließungen verloren haben. „Diese Krise hat aber gezeigt, dass mit den derzeitigen finanziellen Mitteln in Wirklichkeit die Bildungseinrichtungen im tertiären Sektor von dieser Regierung im Regen stehen gelassen werden“, so Graf.

