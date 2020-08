Wimmer: Eltern brauchen Planungssicherheit für den Herbst

SPÖ-Familiensprecherin fordert Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeiten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer zeigt sich verärgert über die Aussage von Bundesministerin Aschbacher, die an die Eigenverantwortung und Partnerschaftlichkeit von Eltern appelliert. „Ratschläge helfen Familien nicht, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind. Die Politik ist dazu da, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeiten ist längst überfällig“, fordert die Abgeordnete. ****

Klare Richtlinien für Kinderbetreuungseinrichtungen und nachvollziehbare Pläne bei Corona-Fällen seien dringend notwendig. „Sonderbetreuungszeiten sind nur eine Maßnahme, um Eltern zu unterstützen. Am wichtigsten ist die Planungssicherheit für Eltern und Kinder“, betont die SPÖ-Familiensprecherin. Abschließend fordert Petra Wimmer die Regierung auf, Worten endlich Taten folgen zu lassen: „Gerade das Familienministerium ist in letzter Zeit durch Hilflosigkeit aufgefallen. Wenn man an die Eltern appelliert, sollte man auch selbst etwas vorzuweisen haben.“ (Schluss) sd/ls

