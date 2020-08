Barbara Stöckl im Gespräch mit Erwin Kräutler, Ana Milva Gomes, Roland Düringer und Thomas Middelhoff

„Stöckl.", wie am Donnerstag, dem 27. August 2020, um 23.00 Uhr in ORF 2 jene mit dem emeritierten Bischof Erwin Kräutler, Musicalstar Ana Milva Gomes, Kabarettist Roland Düringer und dem ehemaligen Spitzenmanager Thomas Middelhoff:

„Es war die Gier nach Anerkennung, die mich getrieben hat“, sagt der 67-jährige Thomas Middelhoff über seine Jahre an der Spitze der deutschen Wirtschaftselite. Der gebürtige Düsseldorfer, der u. a. Chef des Medienkonzerns Bertelsmann war, führte ein Leben im Luxus, jettete in der Concord um die Welt und speiste nur in den besten Restaurants. 2014 dann der Bruch: Wegen Untreue und Steuerhinterziehung wurde der fünffache Vater zu drei Jahren Haft verurteilt und noch im Gerichtssaal abgeführt. Eineinhalb Jahre lang war er im Gefängnis. In „Stöckl.“ spricht er über seinen tiefen Fall und schildert, warum er heute ein wesentlich glücklicheres Leben führt.

Roland Düringer hat sich vor einigen Jahren dazu entschieden, großteils auf Handy, Fernsehen und Autofahren zu verzichten. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut.

Der emeritierte Bischof Erwin Kräutler hat 35 Jahre die brasilianische Diözese Xingu betreut. Der Schutz des Regenwaldes und der indigenen Bevölkerung standen immer ganz oben auf seiner Agenda, womit er sich viele Feinde machte. „Für Angst war kein Platz“, sagt der heute 81-jährige Vorarlberger über die damalige Zeit.

Außerdem zu Gast: Musicalstar Ana Milva Gomes. Die Holländerin mit kapverdischen Wurzeln ist bereits als Kind auf der Bühne gestanden.

