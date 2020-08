Neue Ausstellungen und eine Bibliothek für das Museumsdorf

Von Adam Meszaros in Krems bis Friedrich Danielis und Nadja Hlavka in Prigglitz

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab heute, Mittwoch, 26. August, präsentiert das für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren konzipierte Kremser Jugendkultur-Projekt „Bright Young Things" im Rahmen des Ausstellungsformats „Young Art Collection“ für junge Künstler aus Krems und Umgebung in der Tapas-Bar El Très in Krems Malerei von Adam Meszaros aus Furth bei Göttweig unter dem Titel „Duende". Die Vernissage beginnt um 19 Uhr; nähere Informationen beim Kulturamt der Stadt Krems unter 02732/801-572, e-mail kulturamt @ krems.gv.at und www.krems.at bzw. www.brightyoungthings.at.

Am Freitag, 28. August, wird um 19 Uhr in der Kunstwerkstatt Tulln die Gruppenausstellung „Wir | In Zeiten wie diesen“ eröffnet. Gezeigt werden die Arbeiten von Anne Marie Ambrozy, Cornelia Caufmann, Anna Doppler-Kunčić, Rainer Friedl, Manfred Hirschbrich, Gert Linke, Cheickh Niass, Walter Orleth, Gisela Reimer und Margarete bis 6. September. Öffnungszeiten: Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr sowie gegen Voranmeldung. Nähere Informationen bei der Kunstwerkstatt Tulln unter 0681/104 219 91, e-mail office @ kunstwerkstatt.at und www.kunstwerkstatt.at.

Am Samstag, 29. August, besteht das nächste Mal die Möglichkeit, die Ausstellung „Verspielte Zeit“ in den Zellen der ehemaligen Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kirchberg am Wagram zu sehen. Sara-Lisa Bals, Ruth Biller, Martin Eckerstorfer, Antonia und Nora Eckhart, Sophie Esslinger, Michael Heindl, Matthias Helfrich, Olivier Hölzl, Emma Kling, Tobias Klingler, Dunja Krcek, Lorenz Kunath, Carina Luksik, Christina Sandner, Anna Schmoll und Oksana Zmiyevska loten dabei bis 3. Oktober das Potenzial freiheitsentziehender Maßnahmen in all seiner Vielschichtigkeit aus. Die Finissage am Samstag, 3. Oktober, umfasst dann ab 17 Uhr die Expertendiskussion „Fesselnde Orte“, die Performance „Escape that Room“, ein Filmscreening mit Live-Vertonung sowie eine DJ-Line. Öffnungszeiten: Samstag von 10 bis 15 Uhr sowie nach Voranmeldung; nähere Informationen unter 0676/650 69 90, e-mail wg @ kunst-kultur-kirchberg.at und www.kunst-kultur-kirchberg.at.

Ebenfalls am Samstag, 29. August, wird um 14 Uhr im Museumsdorf Niedersulz die neu eingerichtete Bibliothek in der ehemaligen Volksschule von Radlbrunn eröffnet. Bis 19. Oktober ist dann hier allerlei Wissenswertes über die Weinviertler Geschichte und Dorfkultur zu finden, jeden Montag ist die Bibliothek zwischen 10 und 16 Uhr auch ohne Museumsdorf-Besuch frei zugänglich. Öffnungszeiten des Museumsdorfes: täglich von 9.30 bis 18 Uhr; nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Schließlich wird am Samstag, 29. August, um 18 Uhr in der Galerie Gut Gasteil in Prigglitz eine Ausstellung mit Werken von Friedrich Danielis und Nadja Hlavka eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 1. November; Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Gut Gasteil unter 02662/456 33, e-mail seidl @ gutgasteil.at und www.gutgasteil.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse