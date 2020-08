Alsergrund: Diwiak liest am 30.8. aus Roman „Malvita“

Wien (OTS/RK) - Die mehrfach ausgezeichnete österreichische Autorin Irene Diwiak, geboren 1991 in Graz, stellt sich am Sonntag, 30. August, im Sommer-Freizeitgelände „summerstage“ beim Donaukanal (9., Roßauer Lände, Donaukanal-Promenade) ein und rezitiert auf der Pavillon-Terrasse ab 20.00 Uhr aus ihrem zweiten Roman, der den Titel „Malvita“ trägt. Der Zutritt zur Lesung ist frei. Das Publikum wird aber um Reservierungen gebeten: Telefon 319 66 44 (Montag bis Freitag: bis 16.00 Uhr), Telefon 315 52 02 (Montag bis Freitag: ab 16.00 Uhr bzw. Samstag/Sonntag: bis 24.00 Uhr). Informationen über den kurzweiligen Leseabend und Platz-Vergabe per E-Mail: office@summerstage.at.

Der Verlag „Zsolnay“ beschreibt den Inhalt des Buches „Malvita“ (304 Seiten, ISBN 978-3-552-05977-1, Verkaufspreis: 23,70 Euro) in 2 Sätzen: „Irene Diwiak beleuchtet in ihrem neuen Roman die faszinierende Welt der Reichen und Schönen in Italien. Und sie zeigt auch deren Abgründe“. Weitere Erläuterungen im Internet: www.hanser-literaturverlage.de/autor/irene-diwiak/.

Organisiert wird das erfolgreiche Sommer-Projekt „summerstage“ wieder vom „Kulturverein Alsergrund – Unser 9.“ in Kooperation mit dem Gastronomie-Fachmann Ossi Schellmann. Speis und Trank, Sportmöglichkeiten und kulturelle Angebote (Konzerte, Lesungen, Skulpturen, Bilder) locken Gäste aus ganz Wien an. Angaben über die Aktivitäten bis Ende September sind im Internet nachlesbar: www.summerstage.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftstellerin Irene Diwiak: http://irenediwiak.at/ueber-uns/

