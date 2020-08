WIFI und Hitradio Ö3 bringen mit Weiterbildung Menschen beruflich weiter

„Die Zukunft beginnt bei dir!“ ist das Motto der zehn Tage laufenden Ö3-Aktion - 100 WIFI-Weiterbildungsgutscheine im Wert von je 333 EUR zu gewinnen

Wien (OTS) - Jeder Mensch hat berufliche Träume, Interessen und Talente. Fit für die rasant voranschreitende Digitalisierung werden, die Matura nachholen, eine neue Sprache lernen oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen: Das WIFI und Hitradio Ö3 unterstützen alle, die ihre beruflichen Wünsche und Träume jetzt in die Tat umsetzen möchten, mit einer motivierenden Radio-Programmaktion vom 26. August bis 4. September.

100 WIFI-Bildungsgutscheine im Wert von je 333 Euro werden gemeinsam mit Ö3 verlost und sollen dabei helfen, sich beruflich zu verbessern oder vielleicht ganz neu zu orientieren. Warum? „Weil junge Menschen oft einen Berufsweg einschlagen und Jahre später erst bei der Arbeit erkennen, dass es doch nicht der persönlich richtige Job ist. Es ist aber nie zu spät sich beruflich neu zu orientieren oder sich weiterzuentwickeln“, zitiert WIFI Österreich-Kurator Markus Raml das Motto der gemeinsamen Aktion.

Bis 4. September können Lernwillige online auf oe3.orf.at bzw. wifi.at mitmachen und sich mit etwas Glück und einem gewonnenen Bildungsgutschein neue Job- und Karriereperspektiven eröffnen. „Highlights im aktuellen WIFI-Kursprogramm sind die neu entwickelten Aus- und Weiterbildungen, die gerade jetzt Chancen für Berufsein- und umsteiger/innen eröffnen. Nur wer immer weiter lernt, kann seine persönlichen Ziele erreichen“, sagt WIFI Österreich-Kurator Markus Raml und führt weiter aus: „Das neue Kursjahr steht für uns unter dem Motto ‚Lern, wie vielfältig du sein kannst‘. Unsere Trainerinnen und Trainer, die meist direkt aus der Wirtschaft kommen, unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit innovativen Online- und Präsenzmethoden dabei, sich ihre fachlichen und persönlichen Skills für Beruf und Karriere zu erarbeiten.“

Die WIFIs,

die Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern, sind mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent der größte Anbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung in Österreich. Pro Jahr besuchen mehr als 350.000 Kundinnen und Kunden über 35.000 Kurse, Seminare und Lehrgänge. Aktuell sind für die WIFIs 12.000 Trainer/innen im Einsatz. Seit mehr als 70 Jahren ist das WIFI mit einer Dachorganisation (WIFI Österreich), neun Landesinstituten und 80 Außenstellen kompetenter Partner der österreichischen Wirtschaft. Das WIFI International begleitet international tätige, österreichische Unternehmen mit beruflicher Aus- und Weiterbildung „Made in Austria“ in Länder der CEE- und SEE-Region. (PWK370/HSP)

