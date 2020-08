Sommer-Zwischenbilanz: CopaBeach ist Wiens neue Top-Location am Wasser

Viele Freiflächen, bunter Gastro-Mix und cooler Skaterpark für einen perfekten Urlaubstag

Wien (OTS) - Auch wenn die heurigen Sommertemperaturen ein wenig durchwachsen sind: Der CopaBeach erfreut sich als neuer Freizeit- und Bade-Fixpunkt der Millionenstadt größter Beliebtheit.

„Der Mix aus großen Grün- und Sandflächen, an denen nicht konsumiert werden muss, und vielfältiger Gastronomie funktioniert hervorragend. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, setzen wir in Wien konsequent auf die Öffnung von Flächen am Wasser, wie in den letzten Jahren mit dem ArbeiterInnenstrand oder der Strombucht. Der neue CopaBeach ist ein weiterer wichtiger Baustein, damit den Wienerinnen und Wienern attraktiver Erholungsraum zum Nulltarif am Wasser zur Verfügung steht und ich freue mich wirklich, dass der neue sommer-spot so gut angenommen wird“, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Mehr Grün, große Bäume und ein cooler Skaterpark

Noch mehr Grün, große Bäume, coole „Sommerspritzer“ und Nebelduschen zum Abkühlen, ein neuer, äußerst beliebter Skatepark und ein bunter Mix aus moderner Gastronomie – das sind die Highlights der CopaBeach-Saison 2020. Und genug Platz für alle, um in Corona-Zeiten ausreichend Abstand zu halten und einen unbeschwerten Sommertag zu verbringen. Liegestühle und Sonnenschirme gibt es hier gratis.

So cool wie Ibiza – auch Gastronomie zufrieden

Äußerst zufrieden mit der Sommersaison zeigen sich auch die Unternehmer Clemens Hromatka und Johannes Kriegs-Au, die mit ihrer Firma Boxircus die Gastronomie am CopaBeach koordinieren: „Wir freuen uns sehr, dass sich der CopaBeach auch in der Saison 2020 unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Krise großer Beliebtheit erfreut. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass es wohl kaum einen schöneren und entspannteren Ort in Wien gibt, um malerische Sonnenuntergänge am Wasser bei einem Cocktail, Bier oder Limo zu genießen.“

Als Betreiber des CopaBeach konnten sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien den CopaBeach nachhaltig als Freizeit- und Erholungsoase inmitten der Stadt etablieren. Das vielfältige Gastronomie- und Sportangebot sowie der großzügig angelegte konsumfreie Bereich bieten für jeden Gast etwas und spiegelt auch die kulturelle Vielfalt der Stadt wieder. „Wir sind überzeugt dass sich der CopaBeach auch zukünftig gut entwickeln wird und freuen uns auf weitere spannende Jahre an einem der schönsten Plätze Wiens am Wasser“, so die Gastronomen. Erreichbar ist der CopaBeach bequem mit der U1, Station Donauinsel: „In wenigen Minuten ist man mit der U-Bahn von der City am CopaBeach und kann hier einen wunderbaren Ferientag verbringen, die Wasserqualität der Neuen Donau ist wie immer hervorragend“, so Sima. Und wie die Wiener Linien in ihrer aktuellen Sommerkampagne so treffend meinen: „Der CopaBeach ist wie Ibiza, nur ohne Oligarchin“.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

