Chancen und Risiken von Datennutzung im Gesundheitssystem

Roche beim Europäischen Forum Alpbach 2020

Alpbach (OTS) - Die Corona-Pandemie stellt eine große Herausforderung für unser Gesundheitssystem dar. Andererseits wirkte die Krise als Turbo im Bereich Digitalisierung und damit als Beschleuniger für die digitale Medizin in Österreich. Welche Konsequenzen diese Erfahrungen für die Gesundheitsbranche bedeuten, welche Vorteile “Real World Data” für klinische Studien und somit für Patientinnen und Patienten in Österreich mitbringen, dies diskutierten Dipl. Math. Susanne Erkens-Reck (Geschäftsführerin Roche Austria), Dr. Gerald Bachinger (NÖ Patientenanwalt), Dr. Christa Wirthumer-Hoche (Geschäftsfeldleiterin AGES), Dr. Günter Rauchegger (Geschäftsführer ELGA GmbH) und Dr. Michaela Fritz (Vizerektorin MedUni Wien) am 25. August im Rahmen eines Alm-Talks beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach.

“Wenn wir als Gesellschaft den Vorteil der Nutzung von medizinischen Daten in anonymisierter und geschützter Form für Forschung und Entwicklung erkennen und fördern, so hat dies einen enormen Benefit für die Behandlung von Patienten. Studien könnten z.B. schneller und effizienter durchgeführt werden und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zum Nutzen und Wohl der Patienten eingesetzt werden. Diesen Weg sollten wir gemeinsam als Partner im Gesundheissystem fortsetzen”, so Susanne Erkens-Reck, Geschäftsführerin Roche Austria im Rahmen der Gesundheitsgespräche in Alpbach.

Mehr über die Bedeutung digitaler Lösungen für ein effizientes und nachhaltiges Gesundheitssystem zum Vorteil des Patienten lesen Sie hier im Interview auf Seite 14 und 15.

