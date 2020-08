Ortsdurchfahrt von Wolfsbach wird neu gestaltet

Baumaßnahmen auf einer Länge von 650 Metern

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ortsdurchfahrt von Wolfsbach (Bezirk Horn) im Zuge der Landesstraße L 1169 und L 1170 wird neu gestaltet. Auf einer Länge von insgesamt rund 650 Metern wird die Fahrbahnkonstruktion neu hergestellt und abschließend ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Darüber hinaus werden die bestehenden Gehsteige saniert und im Bereich der Bushaltestellen die Aufstandsflächen entsprechend dem Stand der Technik neu geschaffen. Neu angelegte Grün- und Nebenflächen sollen dem Ort in Zukunft ein harmonisches Erscheinungsbild geben. Die Abgrenzung der Fahrbahn zu den Nebenanlagen erfolgt durch Schräg- Tief- und Hochborde. Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt erfolgt in zwei Bauabschnitten.

„Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahmen hier in Wolfsbach sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, betont Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, der kürzlich den Startschuss für dieses Bauvorhaben gab.

Auf Grund der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Risse, Verformungen, Ausmagerungen) entsprach die Straßenkonstruktion der Landesstraßen L 1169 und L 1170 im Ortsgebiet von Wolfsbach nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Durch die Schäden im Oberbau war auch die Frostsicherheit und Tragfähigkeit der Landesstraßen nicht mehr gegeben. Weiters waren die Nebenflächen wie Gehsteige usw. ebenfalls sanierungsbedürftig.

Die Gesamtbaukosten für beide Abschnitte belaufen sich auf rund 324.000 Euro, rund 228.000 übernimmt das Land Niederösterreich und rund 96.000 Euro die Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Allgemeiner Straßendienst, Bürgerinformation unter 02742/9005-60143, Markus Hahn, E-Mail markus.hahn @ noel.gv.at.

