ORF III am Donnerstag: Neue Folge „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ – diesmal beim Fischen

Außerdem: Dreimal „Alltagsgeschichten“ – „Liebling – ich bin im Prater“, „An der Haltestelle“ und „Niederhofstraße – Untermeidling“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 27. August 2020, taucht ORF III Kultur und Information erneut in die Passionen und Freizeitaktivitäten von Herr und Frau Österreicher ein und zeigt die vierte Folge der insgesamt sechsteiligen Reihe „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ sowie drei Ausgaben von Elizabeth T. Spiras legendären „Alltagsgeschichten“.

Zuvor setzt ORF III die 14-teilige Serie „Ich heirate eine Familie“ ab 17.40 Uhr mit zwei Folgen anlässlich Peter Wecks 90. Geburtstag fort. Zu sehen sind die elfte Episode mit dem Titel „Heimlichkeiten“ (17.40 Uhr) und Episode zwölf „Krach im Haus“ (18.30 Uhr).

Im Hauptabend erkundet Rudi Roubinek „Das ganz normale Verhalten der Österreicher … beim Fischen“ (20.15 Uhr). Fischen kann viele Formen annehmen: als Sport, als Überlebensskill oder als Familienaktivität. Für Sabine Hornacek ist es pure Meditation. Bereits seit vielen Jahren ist sie Fischerin mit Leib und Seele, der Fang wird dabei stets wieder schonend in die Freiheit entlassen. Vom Sport des „Trockenfischens“ überzeugt sich Rudi Roubinek im wildromantischen Höllental ganz im Süden Niederösterreichs. Fachkundig angeleitet von Thomas Schatzmann und Sebastian Bremm übt sich am Sportplatz von Schwarzau im Gebirge eine bunt zusammengewürfelte Truppe im Auswerfen der Angelschnur. Was auf den ersten Blick banal wirkt, erweist sich als wahre Kunst. Auch im Anglerparadies Hessendorf im Weinviertel versucht sich eine Familie mit ihren Kindern beim Fischen. Aber auch „alte Hasen“ sind hier anzutreffen, die vom besonderen Reiz dieses Hobbys erzählen. In Oberösterreich spürt Rudi Roubinek schließlich den Feind aller Fischer auf – den amerikanischen Signalkrebs. Doch wo der Schädling auftaucht sind auch Walter und Thomas Koller nicht weit, die dem Störenfried den Kampf angesagt haben.

Drei Folgen von Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“ runden den Abend ab 21.05 Uhr ab – auf dem Programm stehen die Episoden „Liebling – ich bin im Prater“ (21.05 Uhr), „An der Haltestelle“ (21.55 Uhr) und „Niederhofstraße – Untermeidling“ (22.45 Uhr).

