Rat auf Draht: Tipps zum Schulstart im Corona-Herbst

Der heurige Schulstart ist für viele SchülerInnen auch der Versuch einer Rückkehr in die „Normalität“ nach dem Corona-Semester. Rat auf Draht gibt Tipps für den Neustart.

Wien (OTS) - Die Sommerferien gehen dem Ende zu und der Schulstart im Corona-Herbst steht bevor. Der Bildungsminister verspricht „Normalbetrieb“, doch „normal“ fühlt sich der Schulbeginn für viele Kinder und Jugendliche in diesem Jahr nicht an. „Der diesjährige Schulbeginn ist mit besonders vielen Unsicherheiten verbunden. Nach dem turbulenten Corona-Semester und neun Wochen Ferien gilt es nun, den familiären Alltag neu zu organisieren und zu einer neuen Stabilität zu finden“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. „Eine gute Vorbereitung hilft, damit der Wiedereinstieg ins neue Schuljahr reibungslos klappt.“

Ängste nehmen

Die Verunsicherung bei Schülerinnen und Schülern im Corona-Herbst ist groß: Welche neuen Regeln gelten in der Schule? Was, wenn es zu neuerlichen Schulschließungen kommt? Reden Sie mit Ihrem Kind und versuchen Sie so weit wie möglich für Klarheit zu sorgen. Verfolgen Sie gemeinsam die Nachrichten und besprechen sie die offiziellen Regelungen und Hygienemaßnahmen an der Schule. Machen Sie Ihrem Kind klar, dass offizielle Stellen für die Sicherheit in der Schule zuständig sind.

Weitere Tipps für einen entspannten Schulbeginn finden Sie in den SOS-Familientipps.



Rat auf Draht wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr! Sollte es dennoch zu Schwierigkeiten kommen, ist Rat auf Draht unter der Notrufnummer 147 rund um die Uhr aus ganz Österreich erreichbar. Der Anruf kostet nichts und ist anonym.

Rat auf Draht ist Österreichs wichtigster Notruf für Kinder und Jugendliche. Er wird von SOS-Kinderdorf großteils über Spenden finanziert.

www.rataufdraht.at

