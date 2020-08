Das BFI Wien lädt zum Online-Bildungsevent des Jahres

Am 17.9. findet der Tag der offenen Tür erstmals online statt. Highlights: YouTube-Star Daniel Jung, die Chance auf eine kostenlose Traumausbildung und ein 200-Euro-Messerabatt.

Lebensbegleitendes Lernen war nie wichtiger als jetzt. Die permanenten Veränderungen im Privat- und Arbeitsleben führen dazu, dass ein Schritthalten zur Herausforderung für alle wird. Die persönliche Aus- und Weiterbildung sollte daher zum absoluten Leitthema für jeden werden. Wir möchten die Menschen mit unserem Angebot bestmöglich unterstützen und ihnen die notwendige Orientierung bieten – auch in Zeiten von physical distancing Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien

Wien (OTS) - „Come as you are“ und hol dir alle Infos zum Thema Weiterbildung bequem nach Hause! Das ist das Motto des „Tag der offenen Tür“ am BFI Wien, der am 17.9. erstmals als interaktiver Online-Event über die Bühne geht. Zwischen 14:00 und 20:00 Uhr warten spannende Vorträge, interaktive Webinare und persönliche Beratungsgespräche zu den Themen Lernen, Arbeiten und Jobsuche auf die Interessierten – und das alles, ohne das eigene Wohnzimmer verlassen zu müssen: So plaudert der YouTube-Star und vielbeachtete Onlinetutor Daniel Jung im Web-Stream darüber, warum Lernen unterhaltsam und gerade in der digitalen Welt wichtiger denn je ist. In interaktiven Webinaren geben zahlreiche Expertinnen und Experten wertvolle Insights zu den Themen „Online Lernen“, „Online Arbeiten“ und „Online Jobsuche“. Ein virtueller Rundgang macht das Look and Feel des BFI Wien für die Besucher auch vor dem Bildschirm erlebbar. Und in persönlichen Online-Beratungsgesprächen können sich alle Interessierten das breite Bildungsangebot des Hauses in entspannter Atmosphäre näherbringen lassen und Tipps zu Fördermöglichkeiten einholen.

Natürlich darf auch heuer der exklusive Messerabatt in Höhe von 200 Euro nicht fehlen.

Und als besonderes Highlight winkt allen Besuchern des Online-Events zudem die Chance auf eine Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro.

„Lebensbegleitendes Lernen war nie wichtiger als jetzt. Die permanenten Veränderungen im Privat- und Arbeitsleben führen dazu, dass ein Schritthalten zur Herausforderung für alle wird. Die persönliche Aus- und Weiterbildung sollte daher zum absoluten Leitthema für jeden werden. Wir möchten die Menschen mit unserem Angebot bestmöglich unterstützen und ihnen die notwendige Orientierung bieten – auch in Zeiten von physical distancing“ , so Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien.

Breitgefächertes Programm

Inhaltlich spannt das BFI Wien den Bogen von Digitalisierung über Soziales bis hin zu Wirtschaft: So können sich die Besucher u.a. einen Überblick über die aktuellsten (Online-)Lernformate verschaffen und diese selbst ausprobieren – aber auch hands-on erleben, wie man sich das (Berufs-)Leben mit simplen Methoden des Projekt- und Prozessmanagements erleichtern kann oder etwa bessere Online-Meetings durchführt. Zudem erhalten die Besucher Tipps und Tricks wie man mit dem eigenen Social Media-Profil im Bewerbungsprozess punkten kann. Und noch vieles mehr. Der Zugang zum gesamten Programm ist wie immer frei – lediglich ein internetfähiges Endgerät und eine stabile Internetverbindung werden benötigt.

Das detaillierte Programm des „Tag der offenen Tür 2020“ am BFI Wien findet man unter www.bfi.wien/offenetuer.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355