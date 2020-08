NÖ „Laufen gegen Krebs“ von 4. bis 6. September 2020

LR Teschl-Hofmeister: „Niederösterreichs Frauen laufen zugunsten der NÖ Krebshilfe, Anmeldung noch bis 2. September möglich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Aufgrund der Covid-19 Pandemie wird der NÖ Frauenlauf im Jahr 2020 nicht wie gewohnt in St. Pölten, sondern in ganz Niederösterreich mit umfassender „virtueller Begleitung“ stattfinden. „Um mit dem Lauf ein starkes Zeichen zur Unterstützung für den Kampf gegen Krebs setzen zu können, sammeln wir mit jedem gelaufenen Kilometer Spenden für die NÖ Krebshilfe und die Stammzellenspende. Bis jetzt haben sich bereits mehr als 700 Läuferinnen angemeldet. Bitte nehmt euch Zeit um gemeinsam etwas Gutes zu tun“, appelliert Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die auch heuer wieder selbst am Lauf teilnehmen wird. Das Charity-Event zugunsten der NÖ Krebshilfe mit dem Titel „Laufen gegen Krebs“ by NÖ Frauenlauf findet heuer zwischen dem 4. September und dem 6. September statt.

Der „virtuelle Frauenlauf“ ist ortsunabhängig und auch die Startzeit ist innerhalb des Zeitraumes frei wählbar. „Die Läuferinnen werden dazu eingeladen, ihre Routen selbst zu wählen. Mittels der zur Verfügung gestellten Tracking-App werden die Zeiten dann automatisch in eine gemeinsame Zeitnehmung eingespeist. Die Siegerinnenehrung wird anschließend live übertragen“, erklärt die Frauen-Landesrätin. Laufen oder walken können die Teilnehmerinnen zwischen 4. und 6. September Distanzen von 2,5 km, 5 km oder 10 km – überall in Niederösterreich, auch gleich vor der Haustüre, allein oder in kleinen Gruppen mit Sicherheitsabstand.

Die Online-Anmeldung auf der Website www.laufengegenkrebs.at ist noch bis Mittwoch, dem 2. September 2020, geöffnet. Dort stehen auch alle Details zur Veranstaltung und zum technischen Ablauf.

