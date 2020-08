Helga Krismer: Schwarzes Arbeitsmarktservice hat im Proporz Niederösterreichs noch gefehlt

Oder ist ÖVP mit eigenem Arbeitsmarkt-Landesrat Eichtinger so unzufrieden?

St. Pölten (OTS) - Noch Ende Juli haben Landesrat Martin Eichtinger und AMS NÖ Geschäftsführer Sven Hergovich die sinkenden Arbeitslosenzahlen in Niederösterreich gelobt. Nun stapft die VP NÖ ihre eigene NÖAAB Jobbörse aus dem Boden.

Landessprecherin Helga Krismer: „Anscheinend ist der ÖAAB mit der Arbeit des Landesrates und des AMS NÖ nicht zufrieden. In Niederösterreich herrscht ein Einheitsbrei der Macht einer Partei, die nun auch vorgibt vermeintlich Jobs zu vergeben. Fakt ist, es gibt gute Arbeitsmarktpolitische Programme des Landes und Offensiven z.B. für Lehrlinge, die einen Job suchen. Die Arbeitslosigkeit geht in unserem Bundesland zurück und die Zahl der Arbeitsaufnahmen steigt. Da braucht es kein eigene Jobbörse des schwarzen NÖAAB, außer man will in Konkurrenz zum AMS stehen und seine eigenen Netzwerke bedienen. Der schwarz-rote Proporz ist in Niederösterreich um eine Posse reicher!“

