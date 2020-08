Hilfswerk NÖ: Tipps für einen gelungenen Schulbeginn

Das Ferienende naht und das Hilfswerk Niederösterreich hat Tipps zusammengefasst, damit Eltern und Kinder entspannt ins neue Schuljahr starten können.

St. Pölten (OTS) - Seit Anfang Juli genießen die Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich ihre Sommerferien. Nun neigen sich die Ferien dem Ende zu und in einigen Tagen geht es wieder zurück auf die Schulbank. Die vergangenen Monate vor den Sommerferien waren für Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern eine Herausforderung. Damit es im neuen Schuljahr von Anfang an gut läuft, haben die Lern- und Familienexpertinnen und –experten des Hilfswerk Niederösterreich einige Tipps und Tricks zusammengefasst, um Eltern und Kindern den Start in das neue Schuljahr zu erleichtern.

Schulstoff wiederholen. War das letzte Schuljahr in einem oder mehreren Fächern eine besondere Herausforderung, unterstützen die Hilfswerk NÖ LerntrainerInnen auf vielfältige Weise durch ein gezieltes, auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kindes abgestimmtes Lerntraining. Gemeinsam wiederholen sie mit den Kindern wichtige Grundlagen aus den vergangenen Semestern. „Wir erarbeiten mit den Kids konkrete Lernstrategien und unterstützen sie beim Lernen von Anfang an. Die Lernmotivation wird dadurch gesteigert und die schulischen Aufgaben können leichter gemeistert werden,“ erklärt Birgit Friedl, Leiterin des Lerntraining-Angebots im Hilfswerk Niederösterreich. Mehr Informationen zum Angebot Lerntraining gibt es auf der Website „Hilfswerk Niederösterreich – Lerntraining “ . Durch Ergänzung mit Spiel- und Spaßelementen wird auch der Druck beim Lernen nicht zu groß. Auf der Website „Hilfswerk Niederösterreich - Spiel- und Lernmaterialien“ finden Eltern und Kinder zahlreiche Ideen zum Spielen und Lernen für Zuhause. Die Linksammlung geht auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder ein und unterstützt zudem mit unterschiedlichen Lerntechniken.

Morgen- und Abendroutine gestalten. Wenn die Schule wieder beginnt, hat auch das lange Ausschlafen ein Ende. Damit das Aufstehen bei Schulstart entspannt gelingt, ist es eine gute Idee, das frühe Aufstehen gegen Ferienende zu üben. Zudem bringt ein ausgewogenes Frühstück den Körper morgens in Schwung und die Energiereserven werden wieder aufgefüllt. Darüber hinaus kann ein klar strukturierter Ablauf am Morgen (Kleidung anziehen, Zähne putzen, Frühstücken, etc.) sehr zeitsparend sein.

Auch eine Abendroutine erweist sich als durchaus sinnvoll. Die Schultasche abends zu packen, Kleidung für den nächsten Schultag parat zu legen oder auch früher ins Bett zu gehen sind Tätigkeiten, die den darauffolgenden Schultag erleichtern.

Schulmaterialien besorgen und Schreibtisch einrichten. Bereits Kleinigkeiten, wie ein ordentlich zusammengeräumter Schreibtisch oder neue Stifte, heben die Motivation für das kommende Schuljahr. Mit dem Ziel, dass die erste Schulwoche weitgehend stressfrei bleibt, ist es ratsam, bereits vorab diverse Schulmaterialien, wie Hefte oder Stifte zu besorgen. Damit auch das Lernen daheim leichter gelingt, sind genügend Helligkeit am Schreibtisch sowie keine Ablenkungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe wichtig.

Schulweg üben. Ein sicherer Schulweg ist das A und O. Daher ist es wichtig, den Weg zur Schule in den Ferien zu üben. Auch Ausweichrouten sind vorteilhaft, falls der gewohnte Weg (z.B. durch eine Baustelle) nicht möglich ist. Weiters ist eine Kontrolle, ob es zu Änderungen der gewohnten Fahrplanzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel kam, sinnvoll.





Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks - sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren - finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

Tel. 05 9249-30140

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich