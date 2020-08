Vienna Insurance Group mit Prämienplus zum Halbjahr 2020

Solides Ergebnis trotz Auswirkungen von COVID-19

Wien (OTS) -

Prämienvolumen um 2,4 % auf 5,6 Mrd. Euro gesteigert

Gewinn vor Steuern von 201,2 Mio. Euro erzielt

Combined Ratio mit 95,5 % verbessert

Solvenzquote per 30. Juni 2020 von 183,1 %

Die Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) konnte angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 zufriedenstellende Ergebnisse erzielen.

„Trotz der Ausnahmesituation, in der sich unsere Welt durch COVID-19 befindet, weisen wir ein Plus bei den Prämien, eine durch verminderte Schadenaufwendungen und geringere Unwetterschäden verbesserte Combined Ratio sowie eine Solvenzquote von 183 % auf. Obwohl wir Firmenwertabschreibungen getätigt haben, können wir mit etwas über 200 Mio. Euro ein solides Ergebnis vor Steuern aufweisen. Eine sehr gute Basis für die Bewältigung der Herausforderungen sehe ich in unserer starken Kapitalausstattung und unseren eindrucksvollen Bilanzzahlen 2019 als auch in der konsequenten Fortführung der Agenda 2020. Hier machen sich vor allem unsere umfangreichen Investitionen im Rahmen der digitalen Transformation bezahlt. Wir sehen uns gut positioniert, um das operative Geschäft erfolgreich fortzuführen. Dennoch müssen wir wegen der bestehenden Pandemie mit dämpfenden Auswirkungen auf unseren weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr rechnen. Aufgrund der weltweit anhaltenden Unsicherheit ist es derzeit nicht möglich, einen Geschäftsausblick zum Jahresende abzugeben“, erklärt Generaldirektorin Elisabeth Stadler.



Prämiensteigerung vor allem im Nichtlebensgeschäft

Der Verlauf der Prämieneinnahmen war besonders von den unterschiedlichen Lockdown-Bestimmungen in den VIG-Märkten geprägt und führte vor allem im zweiten Quartal zu signifikanten Rückgängen im Neugeschäft. Gleichzeitig wurde in der darauffolgenden Lockerungsphase in einigen Märkten wieder eine Rückkehr auf ein ähnliches Niveau wie vor Beginn der COVID-19-Pandemie beobachtet. Der breiten Diversität der VIG-Gruppe sowie dem starken Start ins Jahr 2020 ist es zu verdanken, dass im Halbjahr 2020 ein Prämienvolumen von 5.577,4 Mio. Euro und somit eine Prämiensteigerung von 2,4 % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielt wurde. Besonders die sonstige Sachversicherung verzeichnete ein signifikantes Prämienplus von 7 %, wozu Steigerungen in vielen Segmenten, wie zum Beispiel Polen, Rumänien, Slowakei und Österreich, beitrugen. Auch in der Krankenversicherung wurde ein Prämienplus von 2,6 % erzielt. Das von den COVID-19-Ausgangs- und Reisebeschränkungen besonders betroffene Kfz-Versicherungsgeschäft erwies sich als stabil, das Prämienvolumen liegt hier auf Vorjahresniveau. In der Lebensversicherung konnte bei den Einmalerlägen ein Prämienplus von 0,7 % erzielt werden. Im gleichen Ausmaß reduzierte sich das Lebensversicherungsgeschäft mit laufender Prämie.



Ergebnis durch die Auswirkungen von COVID-19 beeinflusst



Das Finanzergebnis (inkl. Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen) erreichte zum Halbjahr 2020 einen Wert von 388 Mio. Euro und liegt um 8,3 % unter dem Vorjahresergebnis. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 201,2 Mio. Euro um 21,8 % unter dem Vorjahreswert. Berücksichtigt sind hier Firmenwertabschreibungen in der Höhe von rund 120 Mio. Euro für die Märkte Bulgarien, Kroatien und Georgien, die aus der anlassbezogenen Überprüfung der Werthaltigkeit von Firmenwerten im Zusammenhang mit COVID-19 resultieren. Die positive Entwicklung des Gewinns vor Steuern ohne Wertminderung ist unter anderem auf die niedrigere Combined Ratio zurückzuführen. Zum Ergebnis positiv beigetragen haben die größten VIG-Märkte Österreich, Tschechische Republik, Polen und die Slowakei. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen betrug zum Halbjahr 2020 126,3 Mio. Euro (-16,3 %).



Positive Entwicklung der Combined Ratio durch geringere Schadenaufwendungen und Unwetterschäden



Die Combined Ratio der VIG-Gruppe lag mit 95,5 % um 0,9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Diese deutliche Verbesserung ist unter anderem durch verminderte Schadenaufwendungen während der Lockdown-Phasen und geringere Unwetterschäden im Vergleich zum Vorjahr bedingt. Aufgrund des bereits seit Sommer wieder registrierten Anstiegs an Schadenaufwendungen ist davon auszugehen, dass sich der Schadenverlauf im zweiten Halbjahr 2020 wieder normalisiert.



Seit 2017 konsequente Umsetzung der Agenda 2020



Das vierjährige Managementprogramm Agenda 2020 fokussiert neben der Nutzung von profitablen Marktpotentialen auf jene Themen, die die Zukunftsfähigkeit der VIG-Gruppe absichern und das Geschäftsmodell in Richtung Kosteneffizienz optimieren. Auch während der COVID-19-Pandemie wird an der Umsetzung der zahlreich getroffenen Maßnahmen festgehalten, wobei neue Digitalisierungsinitiativen einen Schwerpunkt bilden. „Seit Beginn der COVID-19-Pandemie haben Online- und digitale Dienste eine neue Dynamik bekommen“, erklärt Elisabeth Stadler. In Polen war der Onlinevertrieb die am stärksten wachsende Vertriebsschiene im ersten Halbjahr 2020. Die Steigerung im Vergleich zur Vorjahresperiode betrug 94 %. Neue Serviceleistungen mittels Apps zur erweiterten digitalen Schadensbegutachtung wurden zum Beispiel in Rumänien und Bulgarien eingesetzt.



Start-ups mit Fokus auf Gesundheitsservices



„Auch das Thema Gesundheit hat für die Menschen stark an Stellenwert gewonnen. Wir haben daher im ersten Halbjahr 2020 unser Augenmerk auf neue digitale Gesundheitsleistungen gelegt“, ergänzt Stadler. So haben die Wiener Städtische Versicherung die Leistungen der Gesundheits-App erweitert und die Plattform #stayhealthy mit kostenlosen Services initiiert oder die baltische VIG-Versicherungsgesellschaft BTA Baltic eine App für die Krankenversicherung gelauncht. Weitere Serviceleistungen im Gesundheitsbereich sind in Planung, derzeit werden Kooperationen und Einsatzmöglichkeiten geprüft. Dazu wird unter anderem die Partnerschaft mit der Innovationsplattform Plug and Play Tech Centers aus dem Silicon Valley genutzt, bei der die Vienna Insurance Group gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung seit dem Herbst 2019 „founding partner“ ist. „Innerhalb von nur sechs Monaten wurden mit - aus knapp 300 vorselektierten Start-ups – 40 persönliche Gespräche geführt. Zehn Start-ups kommen für unsere Versicherungsgesellschaften für eine Zusammenarbeit in Frage und werden nun daraufhin vertieft analysiert“, so Stadler.



Dividendenvorschlag aufrecht



Die – bedingt durch COVID-19 – verschobene Hauptversammlung der Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) wird am 25. September 2020 in virtueller Form stattfinden. Im Rahmen der Hauptversammlung wird auch die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Dafür bleibt der am 17. März 2020 kommunizierte Dividendenvorschlag in Höhe von 1,15 Euro pro Aktie, vorbehaltlich erheblicher unvorhersehbarer gesundheitlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen, aufrecht.

„Wir sehen uns für das operative Geschäft gut positioniert. Wir hatten 2019 ein hervorragendes Geschäftsjahr und wollen unsere Aktionäre daran teilhaben lassen. Die VIG hat im Aktienstreubesitz einen hohen Anteil an Pensionsfonds mit Altersvorsorgebezug. Diese Pensions- und Vorsorgekassen zählen ebenfalls zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Sparern auf die Ausschüttung unserer Dividende“, erklärt Elisabeth Stadler.



Ausblick

Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2020 wird weltweit massiv durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Es ist in dieser Phase weiterhin nicht abzuschätzen, wie lange die Volkswirtschaften mit dieser Ausnahmesituation konfrontiert sein werden und welche Auswirkungen Kapitalmarkt, Zinsentwicklung, politische und regulatorische Maßnahmen auf die Finanzdienstleistungsindustrie haben werden. Von der Abgabe eines Geschäftsausblicks für 2020 wird daher derzeit Abstand genommen.

