Führende Textiltechnologie-Innovatoren tun sich zusammen, um das weltweit erste Kleidungsstück zu kreieren, das vollständig mit HeiQ Viroblock ausgerüstet ist

Schlieren, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen 2A-NYGUARD , COATS , HEIQ , VAGOTEX und SITIP namens JUST 5 ist eine innovative virengeschützte Jacke, die die beste Bekleidungslösung für die Wiederaufnahme des normalen Lebens bietet, indem sie den Träger und sein Umfeld schützt.

JUST5 ist eine multifunktionale und modische Jacke, bei der alle Komponenten mit HeiQ Viroblock behandelt werden, um sie in nur fünf Minuten vor der Einwirkung kontaminierender Mikroorganismen zu schützen. Obwohl diese Ausrüstung weder den Träger noch andere Personen vor durch Lebensmittel übertragenen (oder krankheitserregenden) Bakterien schützt, bildet die Jacke doch eine hochwirksame Barriere, um den Träger vor schädlichen Keimen in der Umgebung abzuschirmen.

Designed und entwickelt für all jene, die sich nicht stoppen lassen

JUST5 ist eine Initiative von 5 führenden Materialherstellern und bietet viele Gadgets, die das Leben leichter machen. Alle Komponenten der JUST5 Jacke wurden von führenden Unternehmen im Bereich der Textilinnovation entwickelt. Dabei sind alle Komponenten einzeln für jede Bekleidungs- oder Heimtextilmarke erhältlich, um eigene Innovationen zu kreieren.

5 innovative Komponenten

2A-NYGUARDNYSHIELD-Reißverschlüsse - Reißverschlüsse werden im Laufe des Tages häufig berührt. Diese selbstdesinfizierenden Reißverschlüsse sind nach jeder Berührung in nur fünf Minuten von selbst wieder einsatzbereit. 2A ist ein Pionier in der Reißverschlussproduktion in Europa seit den 1930er Jahren und heute führend bei nachhaltigen und innovativen Lösungen für Textilverschlüsse. Coats ProtectV - Nähgarn des weltweit führenden Industriegarnherstellers verleiht jeder Naht antimikrobielle und antivirale Eigenschaften. HeiQ Viroblock: antimikrobielle Gewebetechnologie aus der Schweiz - HeiQ Viroblock wurde ursprünglich zur Ausrüstung von Gesichtsmasken entwickelt, die von Swissmedic als Medizinprodukt registriert wurden. Mit der gleichen Technologie ausgerüstete Atemschutzmasken sind von der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA nach EUA zugelassen. HeiQ ist weltweit führend bei Innovationen in der Textiltechnologie. SITIP-Kettenwirkware - Elastisches Gewebe für die ausstülpbaren Manschetten der JUST5, um die Hände beim Berühren potenziell kontaminierter Oberflächen zu schützen. Kettenwirken ist eine Gewebetechnologie, die verhindert, dass ein Garn nach einem Riss Laufmaschen bildet. SITIP ist in diesem Bereich weltweit führend. Windtex Vagotex-Gewebe - atmungsaktives, wasserabweisendes und windabweisendes Gewebe. Windtex Vagotex S.p.A. ist führend in der Laminierung und Verarbeitung von technischen Geweben für Sportbekleidung und Schuhe.

Carlo Centonze, Mitbegründer und CEO der HeiQ Group sagte: "Es ist ein Superteam aus den fünf innovativsten Unternehmen unserer Branche. Jetzt kann jede Marke einfach Teile von diesen Zulieferern nehmen und ihre eigenen, 100 % virengeschützten Kleidungsstücke herstellen!"

Am 26. August um 11:00 Uhr Eastern Standard Time (EST), 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) startet auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne für Menschen, die die Idee unterstützen und ihre Vorbestellungen aufgeben möchten. Fertige Jacken werden voraussichtlich Ende Herbst erhältlich sein.

Informationen zu HeiQ

Die 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründete HeiQ ist führend in der Textilinnovation und entwickelt einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Textiltechnologien, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Ziel von HeiQ ist es, das Leben von Milliarden von Menschen durch die Perfektionierung eines bestimmten Alltagsprodukts zu verbessern: Textilien. Durch die Kombination von drei Kompetenzbereichen - wissenschaftliche Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Branding von Konsumgütern - ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierende und nachhaltige Textilprodukte zu schaffen und den Mehrwert am Verkaufspunkt zu erfassen. Mit einer Gesamtkapazität von 35.000 Tonnen pro Jahr produziert HeiQ in den USA, der Schweiz und Australien und beliefert mit seinen chemischen Spezialitäten weltweit über 60 Länder. www.heiq.com

HeiQ, Viroblock und HeiQ Viroblock sind Marken bzw. eingetragene Marken der HeiQ Materials AG.

Informationen zu 2A-NYGUARD

2A SpA ist die Nachfolgerfirma von Taurus Zippers, dem ersten Unternehmen in Europa, das in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Reißverschlüsse produzierte und heute führend in nachhaltigen und innovativen Lösungen für Textilverschlüsse ist. Im Laufe der Jahre hat es seine Tätigkeit auch im Bereich des Aluminiumdruckgusses diversifiziert. Der Hauptsitz und die Hauptproduktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Italien. Es hat Tochtergesellschaften in den USA und in China. www.nyguard.com

Informationen zu Coats

Coats ist der weltweit führende Hersteller von Industriegarn und in rund 50 Ländern vertreten. Das Unternehmen beschäftigt 17.000 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten. Der weit zurückreichende Pioniergeist und die innovative Kultur von Coats sorgen dafür, dass das Unternehmen auf der ganzen Welt führend in seinem Bereich ist. Es bietet ergänzende und wertschöpfende Produkte, Dienstleistungen und Softwarelösungen für die Bekleidungs- und Schuhindustrie. Dabei wendet es innovative Techniken an, um mit Spitzentechnologie Fäden, Garne und Gewebe aus Hochleistungsmaterialien in Bereichen wie Transport, Telekommunikation und Energie sowie Personenschutz zu entwickeln.

Coats ist ein Mitglied der FTSE4Good Index Series und Teilnehmer des UN Global Compact. www.coats.com

Informationen zu SITIP

SITIP ist ein weltweit führendes Textilunternehmen, das 1959 gegründet wurde und Hightech-Kettenwirk- und Rundgewebe herstellt. Gestützt auf ein umfassendes Know-how konzipiert Sitip technische Lösungen "Made in Italy", die den anspruchsvollsten Marktanforderungen entsprechen. SITIP hat zwei Produktionsstätten, eine in Italien in der Stadt Cene (BG) und eine in Malta. www.sitip.it

Informationen zu Windtex Vagotex

Windtex Vagotex SpA wurde in den 1980er Jahren gegründet und ist seit über zwanzig Jahren nach ISO 9001, ÖkoTex und seit kurzem nach dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert. In den neunziger Jahren entwickelte das Unternehmen eine elastische Membran: Windtex®, später folgten weitere ebenso innovative Materialien. Heute ist das Unternehmen mit seinen 14 Produktionslinien führend auf dem Gebiet der Laminierung und Verarbeitung von technischen Geweben für Sportbekleidung und Schuhe. Windtex Vagotex verfügt über ein modernes Labor mit Maschinen zur Prüfung der fertigen Produkte, um seinen Kunden ein hohes Qualitätsniveau zu garantieren. Dank einer dynamischen und positiven Unternehmensphilosophie, die in Harmonie mit den Werten des Sports aufgebaut wurde, ist es dem Unternehmen gelungen, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem es immer leistungsfähigere Gewebe entwickelt hat, die sich für verschiedene Sportarten eignen. www.vagotex.it

