Fördern, fordern, Feedback geben

Über 30 Seminare und Workshops für Tourismusprofis im Herbst und Winter 2020/2021

Villach (OTS) - „Fördern, fordern, Feedback geben“ ist die Maxime des neuen Seminarprogramms, das die Tourismusberatung Kohl & Partner für die Herbst- und Wintersaison 2020/2021 anbietet. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fragestellungen der Zielgruppen gerecht zu werden, umfasst das Weiterbildungsangebot sowohl Schulungen speziell für Destinationen als auch Seminare, die ausschließlich Hoteliers ansprechen. Die Angebote für Destination Marketing Organisationen (DMO) reichen von Budgetierungs- und Strategiethemen über Produktentwicklung bis hin zu Stakeholdermanagement. Neu für Führungskräfte und MitarbeiterInnen aus der Hotellerie im Programm sind Seminare und Workshops zu den Themen Spa, Housekeeping und Gästegewinnung.

Praxisbezug und der Austausch untereinander stehen für die BesucherInnen von Weiterbildungsangeboten mit an oberster Stelle. Dem trägt die Kohl & Partner Tourismusberatung im aktuellen Seminarprogramm ab September Rechnung und bietet neben klassischen Seminaren vermehrt interaktive Workshops und Tourismuswerkstätten an. Die touristische Organisation der Zukunft wird in der „Tourismuswerkstatt DMO 2030“ unter die Lupe genommen: Was bedeutet „erfolgreich sein“ für die touristische Organisation im Jahr 2030? Hierzu werden in Workshop-Atmosphäre gemeinsam Szenarien und Lösungsansätze für die teilnehmenden Destinationen entwickelt - individuell zugeschnitten auf die jeweiligen TeilnehmerInnen. Für DMOs, die mit speziellen Gastgeber-Coaches ihre Gastgeber in der Region noch intensiver schulen und stärken möchten, stehen die Lehrgänge „Gastgeber verstehen: So punkten Sie als Gastgeber-Coach“ und „Gastgeber-Coach Wissen: Hotel-Betriebswirtschaft leicht gemacht“ auf dem Programm. Die Schulungen „Fit for DMO: Leadership für TVB-Vorstände“ und „Effiziente Budget-Erstellung für Tourismusverbände“ sprechen speziell Führungskräfte touristischer Organisationen an.

Aber auch gutes Social Media Marketing verlangt umfassendes Know-how. UnternehmerInnen sowie Marketing- und VerkaufsmitarbeiterInnen von Hotels, die mit den sozialen Medien bisher noch nicht vertraut sind, können sich im Seminar „Keine Likes & Hearts? Social-Media-Marketing für Anfänger“ die Grundlagen aneignen. Fortgeschrittene steigen bei „Werbung welcome! Social-Media-Marketing für Fortgeschrittene“ tiefer in die Materie ein. Um Mitarbeiter- statt um Gästegewinnung geht es bei „Finden und binden: Attraktivierung der Mitarbeiterstrategie für meinen Hotelbetrieb“. Und ganz neu im Portfolio für Hotelbetriebe und mit aktuellem Bezug zu den geänderten Voraussetzungen, auf die sich die Branche aufgrund der Covid-19-Pandemie einstellen muss, sind die Seminare „Erfolgsfaktor Housekeeping: Zeitgemäße Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienestandards“ sowie „Das Spa als Profit-Center: Inhouse Marketing & Verkauf im Spa“.

Das neue Seminarangebot startet im September. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis, interaktive Übungen und die Erarbeitung von individuell auf die TeilnehmerInnen und ihre Betriebe zugeschnittene Lösungen zeichnen die Seminare und Workshops von Kohl & Partner aus. Alle Angebote richten sich an Fach- und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus. Eine vollständige Übersicht der Termine, nähere Informationen und Anmeldung unter www.kohl.at/seminare .





Seminarthemen Herbst/Winter 2020/2021

Für Destinationen:

• Budgetierung: Effiziente Budget-Erstellung für Tourismusverbände

• Strategie: Methoden für Strategie-Entwicklung, Check und -Umsetzung

• Impuls-Workshop: Best Employer Destination

• Produktentwicklung: 6 Schritte zur erfolgreichen innovativen Produktentwicklung

• Gastgeber verstehen: So punkten Sie als Gastgeber-Coach

• Gastgeber-Coach Wissen: Hotel-Betriebswirtschaft leicht gemacht

• DMO 2030 Tourismuswerkstatt: Die touristische Organisation der Zukunft

• Fit for DMO: Leadership für TVB-Vorstände

• Stakeholdermanagement: Der verkannte Erfolgsfaktor im Destinationsmanagement

• Workshop: Höhere Mitglieder-Zufriedenheit durch optimierte Innen-Kommunikation

Für die Hotellerie:

• Infizieren Sie sich mit dem Glücks-Virus: The lucky way to success. Impulse für mehr Glück & Erfolg

• Das Spa als Profit Center: Inhouse-Marketing & Verkauf im Spa

• Marketing hands on Workshop: Gäste gewinnen & halten

• Verkauf steigern: Aktiv verkaufen am Telefon und Face-to-Face

• PR-Strategie: Pressearbeit in Hotellerie und Tourismus - Do it yourself!

• Content is King: Keine Likes & Hearts? Social-Media-Marketing für Anfänger

• Gesponsert: Werbung Welcome! Social Media für Fortgeschrittene

• Touchpoint Marketing in Zeiten von Covid-19: Wie Sie mit Ihren Gästen (wieder) erfolgreich in Berührung kommen

• Chefsache: Führungslehrgang „Wie Sie ein richtig guter Chef werden“

• Pricing: Innovative Preisstrategien für Ihr Hotel

• Finden und binden: Attraktivierung der Mitarbeiter-Strategie für meinen Hotelbetrieb

• Erfolgsfaktor Housekeeping: Zeitgemäße Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienestandards

• Mitarbeiterproduktivität: Nicht die Köpfe reduzieren, sondern unproduktive Zeiten eliminieren!

• Daten, Daten, Daten: Wie macht man Marketing messbar? Marketing-Controlling für Einsteiger

• Strategie-Entwicklung: Erfolgsstrategie für den eigenen Hotelbetrieb entwickeln

• 6 von 6 Sternen? Der richtige Umgang mit Bewertungen und Gästebeschwerden

Über Kohl & Partner:

Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 35 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten.



www.kohl.at



