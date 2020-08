Risen landet 165 MW bei Sprng Energy

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd, ein führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaikprodukten der obersten Klasse, gab kürzlich einen weiteren Vertrag mit Sprng Energy zur Lieferung von spezifischen 165 MW Solar-PV-Hochleistungsmodulen bekannt.

Die zur Actis Unternehmensgruppe gehörende Sprng Energy ist ein führender indischer Entwickler von erneuerbarer Energie und hat kürzlich im Rahmen des Anantapur Solarprojekts 165 MW Solar-PV-Module von Risen erworben, mit dem Strom zu einem wettbewerbsfähigen Preis von 2,72 indischen Rupie (INR) pro kW/h an den indischen Bundesstaat Andhra Pradesh (AP) über NTPC geliefert wird. Dieses neueste Projekt von Sprng Energy ist wesentlicher Bestandteil des Gesamtplans, unter dem weit über 2 GW erneuerbarer Energie in Indien installiert werden soll, was etwas mehr als 1,2 % der gesamten, von der indischen Regierung angestrebten 175 GW erneuerbaren Energie ausmacht.

Auch wenn dies der erste Auftrag von Sprng an Risen ist, haben Risen und Actis eine lange Geschichte, seit Risen für eine andere Actis-Geschäftseinheit in etwa 350 MW an Solar-PV-Modulen für einen alternativen Wachstumsmarkt bereitgestellt hat.

Auf die Frage, wie Bypina Veerraju Chaudary, CSMO von Risen, den kürzlichen Austausch mit Sprng zusammenzufassen würde, sagt er: "Professionell, mit Leidenschaft bei der Sache, fokussiert", und fügt hinzu: "Die wissen, wo sie hin wollen und wie sie dorthin gelangen. Wir freuen uns, dass Risen an ihren inspirierenden Zielen teilhaben kann und aufgrund ihrer objektiven Bewertung von Solar-PV-Anbietern gewählt wurde. Wir stellen weiter unter Beweis, dass Risen Solarprojektentwicklern einen messbaren Nettonutzen vermittelt."

Gaurav Sood, CEO von Sprng Energy, äußerte sich ähnlich nachdrücklich über den Auftrag: "Ein Solar-PV-Projekt unter den aktuellen Bedingungen entwickeln zu wollen, ist bedeutend schwieriger als sonst, denn die Zusicherung der Materiallieferung, des Personals und die fristgerechte Abnahme stellen eine intensive logistische Aufgabe dar. Unsere Wahl von Risen beruht auf deren bisherige Leistung und wird durch ihren konstruktiven Ansatz auf unsere spezifischen Anforderungen weiter gestärkt. Wir freuen uns, sie in unser Portfolio aufnehmen zu können und haben volles Vertrauen, dass sie unsere Erwartungen erfüllen werden. So freuen wir uns auf den kommenden Gewinn aus guter Leistung und auf eine starke Geschäftsbeziehung bei diesem, aber auch zukünftigen Projekten."

Der Industriezweig der indischen Solar-PV-Systeme, der von den COVID19-Ereignissen stark betroffen ist und große Einbußen erlitten hat, zeigt in der Bewältigung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen weiter seine "robuste Stärke und Resilienz". Es spricht für Unternehmen wie Sprng, dass diese gigantische Industrie expandieren kann, während der Rest der Welt stagniert, und ist ein weiterer Beleg dafür, dass der entschlossenen Bereitschaft, bei der Lieferung von Solarenergie Großes zu bewirken, nichts im Wege steht.

Informationen zu Risen

Risen Energy ist ein global führender Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Solar-PV-Produkten und Anbieter von Komplettgeschäftslösungen zur Stromerzeugung mit "AAA"-Kreditwürdigkeit. Das 1986 gegründete Unternehmen, das 2010 an die Börse ging, schafft Wertschöpfung für seine Kunden weltweit. Die Solar-PV-Gesamtgeschäftslösungen von Risen zeichnen sich durch technisch-kommerzielle Innovation aus, die auf vollendeter Qualität und Support beruhen, und zählen zu den leistungsstärksten und kosteneffizientesten Lösungen der Branche. Durch unsere lokale Marktpräsenz und einen starken finanziellen Bankfähigkeitsstatus sind wir in der Lage - und verfolgen genau dieses Ziel, mit unseren Partnern strategische Kooperationen von beidseitigem Nutzen aufzubauen, damit beide vom steigenden Marktwert der "grünen Energie" profitieren.

Informationen zu Sprng

Sprng Energy ist ein indische Plattform erneuerbarer Energien, die 2017 von Actis eingerichtet wurde, einem führenden Privatkapital-Investor, der mit einem Eigenkapital von 475 Mio. USD auf Wachstumsmärkte setzt. Sprng verfügt aktuell über etwa 1,75 GW an Solar- und Windkraftvertragsprojekten, von denen etwa 650 MW in Betrieb sind. Die Betriebskapazität wird bis zum Ende des Geschäftsjahres erwartungsgemäß 1,2 GW erreichen, während die verbleibenden Projekte in ihren jeweiligen Bauphasen bis zur Fertigstellung stehen.

