Pressegespräch „Österreichs Gaming-Wirtschaft spielt im globalen Wettbewerb mit“, 27.08.2020, 10:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Anlässlich der Eröffnung der Gamescom – der weltweit größten Videospielmesse – wollen Ihnen die drei größten heimischen Verbände der Videospielbranche gemeinsam ein umfassendes Bild des österreichischen Videospielmarkts zeichnen.

Nie zuvor haben so viele Österreicherinnen und Österreicher Videospiele gespielt. eSports wird immer mehr zum Massenphänomen. Und wussten Sie, dass eine Vielzahl heimischer Entwicklerstudios vielfach unter dem Radar für den Erfolg internationaler Top-Games maßgeblich mitverantwortlich ist?

Der Branchenverband ÖVUS, der Entwickler-Verband Pioneers und der eSports-Verband ESVÖ möchten Sie gemeinsam mit der WKÖ zu einem Pressegespräch einladen. Über die Bedeutung von Videogaming in Österreich und die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für den Standort reden mit Ihnen: Dr. Niki Laber (ÖVUS), Mag. Martin Filipp (Pioneers), Mag. Stefan Baloh (ESVÖ), DI Michael Putz (Blackshark.ai) und Mag. Alfred Harl, MBA CMC, (WKÖ).

Im Anschluss an das Pressegespräch haben Sie die Möglichkeit, den neuen Microsoft Flight Simulator in einer speziellen Flightsim-Installation auszuprobieren. Das Game basiert in wesentlichen Teilen auf Technologie des heimischen Startups Blackshark.ai

Datum: Donnerstag, 27. August 2020

Beginn: 10 Uhr

Location: Saal 2 der WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Podium:

Dr. Niki Laber (ÖVUS)

Mag. Martin Filipp (Pioneers)

Mag. Stefan Baloh (ESVÖ)

DI Michael Putz (Blackshark.ai)

Mag. Alfred Harl, MBA CMC (WKÖ, Fachverband UBIT)

Wir bitten Sie, sich unter dmc_pr@wko.at anzumelden!

