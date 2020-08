Im September Start von zwei zertifizierten Online Marketing Lehrgängen

Die neu konzipierten Lehrgänge „Social Media Marketing“ und „Online Marketing“ schließen mit einer international anerkannten Zertifizierung von Austrian Standards ab.

Wien (OTS) - „Online Marketing boomt. Das zeigt auch die FOCUS Werbebilanz des 1. Halbjahres 2020, wo einzig und allein Online Marketing mit einem Plus, und zwar einem Zuwachs von 5,3 %, hervorging. Dies bedingt, dass die Mitarbeiter in Marketingabteilungen immer mehr fundiertes Know-how im Online und Social Media Marketing aufbauen bzw. mitbringen müssen. Daher haben wir zwei neue Lehrgänge entwickelt, die mit einer Prüfung bei Austrian Standards abgeschlossen werden können und damit international anerkannt sind,“ berichtet Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

In sechs Tagen zum zertifizierten Social Media Manager

Das Referenten-Duo Judith Zingerle und Manfred Gansterer ist sich einig, wenn es um diesen neuen Social Media Lehrgang geht: Hier herrscht absolute Praxisrelevanz vor. Beide Experten haben das Social Media Gen in ihrer DNA und betreuen seit Jahren große Marken wie z. B. Media Markt, Penny, Unicredit Bank Austria oder dieAngewandte bei der Einbettung der Social Media Strategie in die gesamte (Online) Marketing Strategie. Weiters gibt der Lehrgang Orientierung bei der Auswahl der geeigneten Plattformen. Denn bei der Vielzahl an Möglichkeiten stellt sich schnell die Frage: Welche Plattform ist für mein Unternehmen interessant und stärkt meine Marke?

Details:

Start am 29. September 2020 in der ARS Akademie in Wien

Modul 1 − Grundlagen Online Marketing & Social Media

Modul 2 − Social Media Content, Community und Shitstorm Management

Modul 3 − Social Media Kampagnenmanagement und Implementation



Referenten:

Judith Zingerle, MA, Geschäftsführerin Zingerle Communications, bekannt aus der Puls4 Show

„2 Minuten 2 Millionen“ und Vorstandsmitglied bei Social World

Manfred Gansterer, Marketing Consultant bei Futura, Vorstand der Österreichischen Marketing Gesellschaft und Onliner des Jahres 2018

Preis: EUR 2.600,- (exkl. Ust) + EUR 350,- (exkl. Ust) Prüfungsgebühr

Alle Module können auch getrennt voneinander gebucht werden.





In sieben Tagen zum zertifizierten Online Marketing Manager

Der zweite neue Lehrgang „Online Marketing Management“ bringt den Teilnehmern die gesamte Online Marketing Welt nahe. Mit diesem Lehrgang erhalten die Teilnehmer einen fundierten Gesamtüberblick und tauchen auch in die Details ein. So stehen z. B.: E-Mail Marketing, Suchmaschinenmarketing, Webanalyse, Mobile Marketing und Affiliate Marketing u. v. m. am Programm. Weiters werden auch die rechtlichen Aspekte wie Datenschutz und DSGVO diskutiert und Sie erfahren, wie Sie Ihre Online Conversions optimieren.

Details:

Start am 21. September 2020 in der ARS Akademie in Wien

Modul 1: Online Marketing Crash Kurs

Modul 2: Online Werbung & Mediaplanung

Modul 3: Suchmaschinenoptimierung

Modul 4: Webanalyse & Controlling

Modul 5: Google Ads Suchmaschinenmarketing

Modul 6: E-Mail Marketing Best Practices



Referenten:

Mag. Michael Kornfeld, Geschäftsführer von str-act!, zert. Datenschutzbeauftragter, zert. Online Marketing Experte

Dipl.-Vw. Alexander Beck, Geschäftsführer der Performance-Agentur traffic3, Autor des Bestsellers „Google AdWords“

Eugen Schmidt, MBA, AboutMedia Internetmarketing GmbH, zert. Datenschutzbeauftragter, zert. Digital Consultant



Preis: EUR 3.190,- (exkl. Ust) + EUR 350,- (exkl. Ust) Prüfungsgebühr

Alle Module können auch getrennt voneinander gebucht werden.



Zur ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter.

www.ars.at

