NEOS: Die Zeit der Improvisation muss endlich vorbei sein

Beate Meinl-Reisinger: „Der Herbst muss genützt werden, um einen Weg zu finden, mit dem Virus zu leben – nur so ist ein echter Neustart möglich.“

Wien (OTS) - Seit sechs Monaten hat das Corona-Virus unser Land fest im Griff. „Die Zeit der Improvisation muss endlich vorbei sein, wir brauchen eine besonnene, klare und gelassene Vorgehensweise der Bundesregierung im Umgang mit dem Virus“, mahnt NEOS-Klubobfrau und Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger deshalb ein. Sie verweist darauf, dass der Herbst die Zeit sei, in der wir einen Weg finden müssen, mit dem Virus zu leben, ohne Menschen wegzusperren und Geschäfte und Schulen zuzusperren – und ohne unseren Rechtsstaat und unsere europäischen Freiheiten aufzugeben. „Wir brauchen einen echten Neustart, wir wollen, dass die Menschen mit Zuversicht nach vorne schauen können und nicht in Angst erstarren“, so Meinl-Reisinger.

Das ginge aber nur, wenn endlich eine gesunde Balance gefunden wird – eine Balance zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch eine Balance zwischen den Bevölkerungsgruppen, so Meinl-Reisinger weiter. „Wir dürfen nicht Gefahr laufen, dass wir Menschen gegeneinander ausspielen – weder Jung gegen Alt noch Auslandsurlauber gegen solche, die zu Hause geblieben sind. Unser aller Anspruch und unser Ziel müssen sein, das Corona-Virus unter Kontrolle zu bekommen – nicht die Menschen. Ein besonnenes eigenverantwortliches Handeln ist dabei das Um und Auf – und Regeln müssen klar, transparent und nachvollziehbar sein“, betont Meinl-Reisinger.

„Mir ist bewusst, dass wir vor einer Zeit der Ungewissheit stehen. Die Schule und damit der Alltag sollen beginnen, dabei soll eine Ampel-Regelung unterstützen, von der wir noch nicht wissen, ob und wie sie funktioniert. Ein echter Neustart bedeutet auch, dass die Regierung nicht nur redet – sondern auch zuhört: den Eltern, die Sorge haben, wie sie mögliche Schulschließungen im Herbst bewältigen sollen, den Unternehmerinnen und Unternehmern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich keinen zweiten Lockdown mehr leisten können, den jungen Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Ausbildung oder ihr Studium weiterführen oder einen Arbeitsplatz finden sollen. Corona ist mehr als nur eine Zahl auf einem Dashboard – Corona betrifft uns alle auf unterschiedliche Art und Weise. Ein gemeinsamer, zuversichtlicher Blick nach vorne ist die Basis für eine echte Erneuerung“, betont Meinl-Reisinger.

