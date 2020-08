Eine neue Leitung für Wiener Wasser - Paul Hellmeier als neuer Chef angelobt

Wien (OTS/RK) - Eine neue Betriebsleitung ist seit Dienstag für die Wiener Wasserversorgung zuständig: Dipl.-Ing. Paul Hellmeier folgt Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Zerobin nach, der nach 10 Jahren an der Spitze der Magistratsabteilung Wiener Wasser Anfang August in den Ruhestand ging.

Die Magistratsabteilung Wiener Wasser ist eine Infrastruktur-Institution, die weltweit Anerkennung findet. Am heutigen Dienstag, dem 25. August, bekam sie mit dem bisherigen Stellvertreter Dipl.-Ing. Paul Hellmeier (36) einen neuen Abteilungsleiter. Überreicht wurde das von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig unterzeichnete Bestellungsdekret bei der feierlichen Amtseinführung beim Wasserturm am Wienerberg von Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner. Als Ehrengäste waren die ressortzuständige Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima, der für Personal zuständige Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky sowie der Vorsitzende der Gewerkschaft younion Christian Meidlinger anwesend.

Hellmeier wurde in einem internen Ausschreibungsverfahren ermittelt und konnte sich gegen zwei weitere Bewerbungen durchsetzen. Er tritt damit in die Fußstapfen von Dipl.‑Ing. Dr. Wolfgang Zerobin (65), der nach zehn Jahren als Abteilungsleiter mit 1. August 2020 in den Ruhestand ging und von Magistratsdirektor Hechtner den Dank des Wiener Gemeinderates entgegennahm.

Erfrischend wienerisch: Wiener Wasser

Die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser war schon immer ein entscheidender Faktor in der Stadtentwicklung – in Wien ist sie zudem eine Erfolgsgeschichte. Mit dem Bau der Hochquellenleitungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert ist ein Coup gelungen, von dem die Millionenstadt noch heute profitiert. Am Erhalt des hohen Niveaus wird mit viel technischem Know-how und großen Investitionen gearbeitet. Die erstklassige Wasserversorgung als zentraler Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge steht ganz oben auf der Prioritätenliste von Hellmeier und dessen Team.

Neben der Wasserversorgung nimmt klimawandelbedingt auch das Thema Cooling einen immer größeren Stellenwert in der Millionenstadt ein, die MA 31 – Wiener Wasser ist hier federführend an der Umsetzung unterschiedlichster Kühlungsmaßnahmen beteiligt.

Über Paul Hellmeier

Paul Hellmeier wurde in Wien geboren und studierte Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Nach Stationen am Austrian Institute of Technology (AIT) und einem Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft trat er 2011 in die Magistratsabteilung Wiener Wasser der Stadt Wien ein. Hellmeier bewährte sich bei der Umsetzung großer Projekte und leitete in weiterer Folge größere Verantwortungsbereiche.

Dank zum Abschied

Der gebürtige Linzer Wolfgang Zerobin leitete die Magistratsabteilung Wiener Wasser zehn Jahre lang. In seinem Dank hob der Wiener Gemeinderat vor allem seine profilierten Kenntnisse als technischer Spitzenbeamter sowie seine Aufgeschlossenheit für Innovationen hervor. (Schluss)

