Neun ORF-III-Künstlergespräche ab 27. August mit Elīna Garanča, Peter Weck, Proschat Madani, Christian Thielemann u. v. m.

Wien (OTS) - Ab Donnerstag, dem 27. August 2020, laden Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr im Rahmen von „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr erneut zu den „ORF-III-Künstlergesprächen“. In insgesamt neun Ausgaben – aufgezeichnet in Grafenegg und Salzburg – bitten die beiden ORF-III-Moderatoren alternierend Peter Simonischek (27. August), Waltraut Haas (28. August), Michael Schade (1. September), Maria Happel (2. September), Proschat Madani (3. September), Elīna Garanča (8. September), Zeynep Buyraç (9. September), Christian Thielemann (10. September) und Peter Weck (11. September) zum ausführlichen Interview.

Die diesjährigen „ORF-III-Künstlergespräche“ im Detail:

In der ersten Ausgabe, am Donnerstag, dem 27. August, begrüßt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher Schauspieler Peter Simonischek in Grafenegg zum Gespräch. Rund 100-mal ist dieser als Jedermann auf der Bühne gestanden. Mit Peter Fässlacher blickt er zurück auf seine Karriere und spricht über den „Mythos Jedermann“. Außerdem erklärt er, warum ein Schauspieler ein „Lügner im Dienste der Wahrheit“ ist und erzählt von dem Tag, an dem er am Wiener Burgtheater eine Vorstellung verpasst hat.

Als Mariandl wurde Waltraut Haas zum Publikumsliebling. Im „ORF-III-Künstlergespräch“ mit Ani Gülgün-Mayr – aufgezeichnet in Grafenegg – erzählt sie am Freitag, dem 28. August, von ihrer Kindheit im Wien der 1930er und 1940er Jahre, von ihrem Mentor und Vaterersatz Hans Moser und der Arbeit mit ihrem langjährigen Filmpartner Peter Alexander und der Bühnenkollegin Marika Rökk.

Startenor Michael Schade berichtet Ani Gülgün-Mayr am Dienstag, dem 1. September, im „ORF-III-Künstlergespräch“, welche Veränderungen die Corona-Pandemie für ihn persönlich mit sich brachte und warum er noch nie sein Leben damit verbringen wollte, etwas „Normales“ zu tun. In einer Zeit, in der es auf einmal gefährlich ist aufzutreten, findet er es für die Kunst und die Menschen jedoch noch viel gefährlicher, nichts zu tun. Das Gespräch fand in Grafenegg statt.

Maria Happel, Publikumsliebling und neue Leiterin des Max-Reinhardt-Seminars, erklärt Peter Fässlacher im „ORF-III-Künstlergespräch“ am Mittwoch, dem 2. September, wie es auf der Bühne gelingt, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Außerdem spricht sie über den Umgang mit Kritik und ob ihr der Glaube während der Corona-Krise geholfen hat. Auch dieses Interview wurde in Grafenegg aufgezeichnet.

Ebenfalls in Grafenegg begrüßt Ani Gülgün-Mayr Schauspielerin Proschat Madani am Donnerstag, dem 3. September, zum ausführlichen Interview, die derzeit für die dritte „Walking on Sunshine“-Staffel vor der Kamera steht. Wieso sie inzwischen auch Rollen mit Migrationshintergrund gerne spielt, erzählt sie im Gespräch.

Sie ist einer der großen Stars der Opernwelt: Mezzosopranistin Elīna Garanča. Im „ORF-III-Künstlergespräch“ am Dienstag, dem 8. September, trifft sie Peter Fässlacher in der Mozartstadt, spricht über die Herausforderungen der Corona-Krise und wie sie es erlebt hat, monatelang nicht mehr vor Publikum singen zu können. Außerdem erklärt sie, wie sie damit umgeht, wenn die immer gleichen Klassik-Partien zu langweilen beginnen.

In Grafenegg bittet Ani Gülgün-Mayr Zeynep Buyraç am Mittwoch, dem 9. September, zum Gespräch. Die Schauspielerin, die für ihre Hauptrollen im Theaterstück „Gegen die Wand“ und in der ORF-Serie „Wischen ist Macht“ bekannt ist, erzählt wie es ist, mit 18 von der Mehrheit plötzlich zur Minderheit zu werden. Außerdem berichtet sie von den interkulturell humorvollen Begebenheiten zwischen einer aus der Türkei stammenden Künstlerin und ihrem gebürtig österreichischen Ehemann.

In Salzburg ist Maestro Christian Thielemann am Donnerstag, dem 10. September, bei Peter Fässlacher im „ORF-III-Künstlergespräch“. Er erzählt, weshalb zu viel Genauigkeit beim Dirigieren auch schaden kann, wieso man es nicht allen recht machen kann und warum man Wagners „Tristan“ bei 34 Grad dirigiert haben muss. Außerdem erklärt er, warum man zwar von Corona, aber nicht von der Oper fürs Leben lernen kann.

Zum Finale begrüßt Peter Fässlacher am Freitag, dem 11. September, Peter Weck, der am 12. August seinen 90. Geburtstag feierte, zum „ORF-III-Künstlergespräch“. Dabei blickt der Jubilar auf seine beeindruckende Karriere zurück: Von den Filmen mit Romy Schneider über seine Zeit als Kulturmanager bis hin zur Serie „Ich heirate eine Familie“. Außerdem gibt er Einblick in seine Arbeitsweise und verrät, wie man es eigentlich schafft, auf der Bühne wirklich lustig zu sein.

