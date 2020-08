Open Alm 2020: Zukunftsperspektiven der Gesundheit

PERI Group erörtert virtuell und live aktuelle medizinische und gesundheitspolitische Themen auf der alten Schafalm des Böglerhofes in Alpbach.

Wien / Alpbach (OTS) - Mit der Open Alm erfolgte am Samstag, 22. August, der traditionelle Auftakt für die von der PERI Group veranstalteten PRAEVENIRE Gipfelgespräche auf der alten Schafalm des Böglerhofes in Alpbach. Coronabedingt wurde die Veranstaltung erstmals als hybrides Event abgehalten und als Livestream über Facebook und YouTube übertragen. Höhepunkt der Eröffnung war ein Interview mit Andreas Huss, MBA, Obmann der ÖGK. Die Schafalm in Alpbach wurde bereits zum siebenten Mal zur Denkwerkstatt für Stakeholder, Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Expertinnen und Experten, die sich mit gesundheitspolitischen Themen und ihren Entwicklungen auseinandersetzen.

Im Gespräch mit Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer bei der PERI Group, zog ÖGK-Obmann Andreas Huss, MBA, eine erste Zwischenbilanz nach den ersten acht Monaten seit Bestehen der Österreichischen Gesundheitskasse, ÖGK. Der Zusammenschluss sei zwar formal mit Jahresbeginn erfolgt, die eigentliche Integration der bisherigen Träger wird aber noch rund drei Jahre dauern. „Der Lungau ist nicht Floridsdorf – wir dürfen bei der Zentralisierung nicht auf die regionalen Bedürfnisse vergessen“, betonte Huss. Ebenso könne das gesamte System der ÖGK auch aus Initiativen und Erfahrungen aus den Regionen lernen und so das Gesamtsystem verbessern. Als Beispiel brachte er die Vorsorge-Koloskopie in Vorarlberg. Durch die frühzeitige Erkennung von Darmpolypen konnten im Spitalbereich 75 Millionen Einsparungen erzielt werden. Das wäre, so Huss, ein wichtiger Untersuchungsbaustein in der österreichweiten Vorsorge für Menschen ab 50.

Im Rahmen des Gesprächs warf Huss einen kritischen Blick auf die zukünftige Finanzierung der Gesundheitskasse, die sich aufgrund von COVID-19 mit einem Einnahmenausfall von 421 Millionen Euro konfrontiert sieht. Steigende Arbeitslosigkeit und Stundungen der Sozialversicherungsbeiträge werden im Zusammenspiel mit den erwarteten Insolvenzen der Unternehmen 2021 zu finanziellen Folgeeinbußen führen, die nach raschen Lösungen verlangen. Huss beleuchtete darüber hinaus den dramatischen Anstieg psychischer Erkrankungen: „Die Coronapandemie hat zu großen Sorgen, Ängsten und psychischer Belastung der Menschen geführt. Wir sehen hier einen sehr hohen Handlungsbedarf in der psychologischen und psychotherapeutischen Gesamtversorgung.“ Darüber hinaus müsse zukünftig verstärkt in die Behandlung chronisch kranker Menschen investiert werden sowie der Hausarzt bzw. die Hausärztin mit ihrer wichtigen Lotsenfunktion gestärkt werden. Auf die Frage, ob Huss für eine COVID-19 Impfpflicht sei, sprach dieser ein klares Nein aus, da dies in der Entscheidungsbefugnis der Menschen bleiben müsse. Allerdings solle es auch klar definierte Konsequenzen für jene Zielgruppe geben, die sich gegen eine Impfung entscheidet. Andreas Huss wird im Herbst gemeinsam mit der Bundesregierung die logistischen Schritte planen, um eine optimale Infrastruktur für die Abwicklung der Impfungen zu realisieren.

Open Alm und Gipfelgespräche mit Gästen aus Gesundheit, Wirtschaft und Politik

Die Coronapandemie hat sowohl Veranstalter als auch das Gesundheitssystem vor komplett neue Herausforderungen gestellt. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Vernetzung und Dialog letztendlich der unverzichtbare Schlüssel zum Erfolg sind, um den Weg zur bestmöglichen Gesundheitsversorgung mit den Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt weiter voranzutreiben. „Daher haben wir uns entschlossen, sowohl die Open Alm als auch die PRAEVENIRE Gipfelgespräche auf der Schafalm heuer mit verstärkt digitalen Komponenten zu realisieren. Ich bin erfreut, wie gut diese Verschränkung zwischen Diskutanten vor Ort und via Internet geklappt hat. Es ist uns gelungen, den Geist von Alpbach, das Vernetzen und das Herausnehmen aus dem Alltag zu erhalten und durch die digitale Komponente neue Räume aufzustoßen. Wir konnten durch das neue Setting zusätzliche hochkarätige Expertinnen und Experten in die Diskussionen einbinden und Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen, die es sonst nicht geschafft hätten, dabei zu sein“, zieht Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer bei der PERI Group, ein positives Resümee der ersten hybriden Veranstaltungsreihe in Alpbach.

Für die Open Alm und die PRAEVENIRE Gipfelgespräche auf der Schafalm wurde ein den derzeitigen Bestimmungen konformes Hygiene-Konzept entwickelt. Zum Schutz der Anwesenden gab es für jeden eine zertifizierte Schutzmaske des österreichischen Herstellers Aventrium Health Care Gmbh und Desinfektionsmittel von Schülke & Mayr GmbH.

Bei der von der PERI Group veranstalteten Open Alm und den Gipfelgesprächen auf der Schafalm nahmen – persönlich oder digital – u.a. teil:

Mag. pharm. Monika AICHBERGER | Vizepräsidentin der Apothekerkammer OÖ, Mag. Dr. Sigrid ALLERSTORFER | Roche Diagnostics, Assoc. Prof. Priv Doz Dr. Martin ANDREAS MBA PhD| MedUni Wien, ao. Univ.-Prof. Dr. Ojan ASSADIAN | Österreichisch Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Dr. Gerald BACHINGER | NÖ PatientInnen- und Pflegeanwalt, Mag. Erwin BENDL | AF-Institut, Mag. Martina BÖCK | Cushing Österreich, Mag. Franz BORKOVEC | AF-Institut, Dr. Caroline CULEN | Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, Dr. Thomas CZYPIONKA | IHS, Dr. Michael DEMEL, MSc | Biogen, Mag. Evelyn DEVUYST MAS| IMBA - Institute of Molecular Biotechnology GmbH, Kirsten DETRICK, MBA, BA |GF Takeda Austria GmbH, Mag. Gunda GITTLER, aHPh | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, Univ.-Prof. Dr. Michael GNANT | MedUni Wien, Dr. Martina GREDLER, Univ.-Prof. Dr. Richard GREIL | Klinikvorstand d. Univ.-Klinik f. Innere Medizin III, Paracelsus Medizinisch Privatuniversität, Univ.-Doz. Dr. Ernest GROMAN | wissenschaftl. Leiter Nikotin Institut, Prim. Priv. Doz. Dr. Birgit Grünberger | Landesklinikum Wiener Neustadt, Dr. Remo GUJER | GF CELGENE, BMS, Dr. Hans HALTMAYER | Beauftragter Wien für Sucht und Drogenfragen, Mag. Sigrid HASLINGER | Director Market Access, Policy & Outcome Research, MSD & Vizepräsidentin ÖVIH, MMag. Maria HOFMARCHER | Health System Intelligence, Andreas HUSS, MBA | Österreichische Gesundheitskasse, Mag. pharm. Gernot IDINGER | Leitung Anstaltsapotheke Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH, MMag. Astrid Jankowitsch | Takeda Pharma GmbH, Mag. pharm. Dr. Martina JESKE | Leitung Anstaltsapotheke des Landeskrankenhauses Univ.-Klinik Innsbruck, Elfi JIRSA| Präsidentin Myelom Lymphom Hilfe Österreich, Mag. Dr. Bernhard KADLEC | Universitätsklinikum St. Pölten, Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian KAINZ | Privatklinik Döbling, Univ.-Prof. Dr. Susanne KASER | Präsidentin Österreichischen Diabetes Gesellschaft, Prim. Doz. Dr. Hannes KAUFMANN | Wiener Gesundheitsverbund Klinik Favoriten, Assoc. Prof. PD Dr. Oliver KIMBERGER, MSc | MedUni Wien, Dipl. KH-BW Nikolaus KOLLER | Österreichisches Institut für Krankenhausbetriebsführung, Markus KLAMMINGER | NÖ Landesgesundheitsagentur, Mag. Ulrich LÜBCKE | Celgene, Mag. pharm. Dr. Ulrike MURSCH-EDLMAYR | Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, Cornelia MOSER | Celgene, Dr. Thomas MUHR | Klinikum Wels-Grieskirchen, Tamás PETROVICS | XUND, Dr. Ronald PICHLER | PHARMIG, Mag. Thomas POLLAK | Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol, Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang POPP, Mag. Gerold RACHBAUER | Johannes Kepler Universität Linz, Prof. Dr. Alfred RADNER | Präsident Österreichische Gesellschaft für Medizinrecht, Dr. Gerald RADNER, Marco REDOLFI BSc. | Philip Morris Austria GmbH, DpGKP Gerlinde REIF | Familienland GmbH, Mag. aHPh Petra RIEGLER | Leiterin Anstaltsapotheke Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Bernd Michael RODE | ehemaliger Leiter des Instituts für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie der Universität Innsbruck, Claas RÖHL | NF Kinder, EUPATI Austria, NF Patients United Universität Wien, Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard RUPP | Arbeiterkammer Niederösterreich, Mag. Martin SCHAFFENRATH MBA MBA MPA| Österreichische Gesundheitskasse, Hannes SALZBURGER | MSD, Michaela SCHALLER, DGKP | ÖGKV LVNOE, Robert SCHEDL | Präsident der Ronald McDonald Kinderhilfe, DI Petra SCHLÖSSER | Geschäftsführerin Dr. Falk Pharma Österreich GmbH, Dr. Clemens SCHÖDL | Geschäftsführer Gilead Sciences GesmbH, Dr. Thomas SCHÖFFMANN | Geschäftsführer Grünenthal Österreich, Dr. Günther SCHREIBER | Quality Austria, Dr. Klaus SCHUSTER | Healthcare Planning, Lukas SEPER | Xund, Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE | Abg. z. NR / MedUni Graz, Mag. Dr. Edgar STARZ | EK Einkauf Leitung Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas SZEKERES | Präsident Ärztekammer Wien, Mag. pharm. Thomas Veitschegger | Österreichischer Apothekerverband, Dr. Barbara WAGNER | Präsidentin der Aktiven Diabetiker Austria, Dr. Artur WECHSELBERGER | ÄRZTEKAMMER TIROL, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens WEIDNER, MBA| Celgene, Michaela WEIGL | Gesellschaft Mukopolysaccharidosen und ähnliche Erkrankungen, DI Dr. Christa WIRTHUMER-HOCHE | Medizinmarktaufsicht AGES, Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan WÖHRL, FAAAAI | Floridsdorfer Allergiezentrum, Thomas ZLABINGER, MBA | Philip Morris Austria GmbH

Hochkarätige PRAEVENIRE Gipfelgespräche auf der Schafalm

Die PRAEVENIRE Gipfelgespräche widmeten sich aktuellen gesundheitspolitischen Aspekten wie Learnings aus der Coronakrise, dem Konzept der Harm Reduction, zukunftsträchtigen Modellen in der onkologischen Versorgung, dem optimalen Schutz von vulnerablen Patientinnen und Patienten oder der wachsenden Bedeutung intramuraler Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Darüber hinaus wurden insbesondere auch die Chancen der innovativen CAR-T-Zelltherapie diskutiert, die aufgrund ihrer dramatischen Entwicklung neue Blickwinkel sowohl von medizinischer, sozialer als auch von ökonomischer Seite erforderlich macht. Im Zentrum der Überlegungen stand dabei die Frage, wie die Finanzierung hochpreisiger Therapien im Sinne der Patientinnen und Patienten erzielt werden kann.

Weitere Informationen unter https://schafalm.net/ und www.praevenire.at

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

r.edel @ welldone.at

www.welldone.at