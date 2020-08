ORF III am Mittwoch: „Der Geschmack der steirischen Toskana“ in „Heimat Österreich“, „Land der Berge“-Doppel mit Tirol-Dokus

Außerdem: Fortsetzung Weck-Schwerpunkt mit zwei Folgen „Ich heirate eine Familie“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 26. August 2020, im Hauptabend auf Entdeckungstour durch die Steiermark und Tirol und zeigt u. a. die „Land der Berge“-Doku „Das Zillertal mit Peter Habeler“. Bereits um 8.00 Uhr überträgt ORF III den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“. Ab 16.55 Uhr setzt ORF III außerdem den Geburtstagsreigen zum 90. von Peter Weck fort und zeigt zwei Folgen von „Ich heirate eine Familie“.

Den ORF-III-Hauptabend eröffnet die „Heimat Österreich“-Doku „Der Geschmack der steirischen Toskana“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair. Der Film zeigt die Region in ihrer Blütezeit Herbst und erzählt, wie die Menschen in dieser von Traditionen geprägten Gegend leben und denken. In „Das Zillertal mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr) startet der filmische Streifzug oberhalb von Mayrhofen, im hinteren Zillertal. Im Herzen des Hintertuxer Gletschers verbirgt sich ein wahres Juwel: ein unterirdischer Gletschersee. Der Olperer wiederum ist mit 3.476 Metern nicht der höchste, aber einer der bekanntesten Berge des Zillertals. Für Peter Habeler bedeutet er Heimat, denn hier hat er seine Liebe zu den Bergen entdeckt und hierher kehrt er immer wieder zurück. In einer weiteren „Land der Berge“-Doku führt Katharina Kramer an „Tirols Kraftplätze zwischen Himmel und Erde“ (21.55 Uhr) und macht dabei Halt bei den Lechauen im Außerfern, im Schmirn- und Valsertal in der Nähe des Brenner und beim Hintersteinersee im Tiroler Unterland.

