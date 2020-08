Champions-League-Quali mit Zagreb – Rapid live im ORF

Am 26. August ab 18.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Gleich zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation geht es am Mittwoch, dem 26. August 2020, für Rapid um viel Geld. Sollte gegen NK Lok Zagreb in der 2. Qualifikationsrunde der Aufstieg gelingen, dann stehen die Hütteldorfer zumindest fix in der Europa-League. Noch mehr Spannung verspricht die Tatsache, dass Corona-bedingt ein einziges Spiel entscheidet – via ORF 1 sind die Fußballfans ab 18.45 Uhr live dabei. Kommentator in Zagreb ist Thomas König, für die Analysen sorgen Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch via Video-on-Demand.

