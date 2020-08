Wiener Rathaus: „Welcome-Day“ für 210 neue Lehrlinge der Stadt

Wien (OTS) - Insgesamt 210 neue Lehrlinge der Stadt wurden heute im Festsaal des Wiener Rathauses von Bürgermeister Michael Ludwig und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky willkommen geheißen. Die neuen Lehrlinge beginnen einen Weg, der sie durch die verschiedensten Dienststellen und Tätigkeitsbereiche der Stadt Wien führen wird. Von der Verwaltungsassistenz über die Konditor-Lehre bis hin zur Forstfacharbeit - die Stadt bietet viele interessante Arbeitsfelder.

„Wien ist größter Lehrlingsausbilder und die Lehrlingsausbildung in der Stadt hat eine lange Tradition“, so Bürgersmeister Ludwig und Stadtrat Czernohorszky. „Wir müssen alles tun, um Lehrlingen eine Perspektive zu bieten - das ist vor allem in den schwierigen Monaten nach dem Corona-Lockdown besonders wichtig. Deshalb stockt Wien die Lehrplätze auch weiter auf!“

„Wir wünschen unseren neuen Lehrlingen eine erfolgreiche und spannende Lehrzeit bei der Stadt Wien!“ so Ludwig und Czernohorszky. „Sie alle sind ein wichtiger Teil unserer Zukunft und ein Garant dafür, dass die Stadt weiterhin so gute Arbeit leisten kann, wie bisher auch schon!“

