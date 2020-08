Allianz Österreich als neuer Partner des jö Bonus Clubs

3,8 Millionen jö Mitglieder profitieren nun auch von einem der größten Versicherungsunternehmen Österreichs.

Wien (OTS) - „Für unsere Kunden ist die jö Karte mittlerweile ein wertvoller Begleiter und wird bereits über 800.000mal am Tag verwendet. Es ist uns damit ein großes Anliegen, unser Netzwerk mit interessanten Partnern zu erweitern, welche für den Alltag unserer Kunden von großer Bedeutung sind. Daher freuen wir uns, dass mit der Allianz Österreich eines der größten Versicherungsunternehmen in Österreich nun jö Partner ist“ so Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Relevante Vorteile und Angebote für jede Situation im Alltag – das ist es, was sich unsere Kunden wünschen. Mit der Allianz Österreich konnten wir ein Unternehmen gewinnen, welches schon jetzt ein wichtiger und verlässlicher Begleiter im Leben unserer Kunden ist“ ergänzt Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs.

Die Allianz Österreich zählt in ihrem 160-jährigen Bestehen zu den erfolgreichsten Beispielen für die Entwicklung der modernen Versicherungsindustrie. Das gelingt, in dem man unter anderem laufend an einem attraktiven Produktportfolio und neuen, innovativen Lösungen arbeitet. „Wir verbinden kompetente persönliche Beratung mit modernen, einfachen Produkten und digitalen sowie transparenten Services. Als Versicherungspartner des jö Bonus Clubs schaffen wir für unsere Kunden mit der Möglichkeit beim Abschluss ihrer Versicherung Ös zu sammeln und einzulösen einen zusätzlichen und einzigartigen Mehrwert“, freut sich Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich, über die Partnerschaft.

Bonuspunkte für ausgewählte Versicherungsprodukte

jö Mitglieder können ab sofort beim Abschluss ausgewählter Versicherungsprodukte Ös, also jö Bonuspunkte, sammeln. Neben Sachversicherungen, wie der KFZ-, Haushalts- und Eigenheim-, Unfall-, Tier- sowie der Laptop- bzw. Handyversicherung ist dies auch bei der kapitalbildenden Lebensversicherung möglich. In einem nächsten Schritt wird es möglich sein Ös auch bei der Allianz Österreich einzulösen.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, Allianz Österreich, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

