Bezirkslokal der SPÖ Währing mit „Anzünden“-Aufklebern verunstaltet

SP-Währing Bezirkschef Höferl: „Bevor der Wahlkampf richtig gestartet ist, hat er seinen traurigen Tiefpunkt schon erreicht.“

Wien (OTS/SPW) - In der Nacht von 21. auf 22. August wurde das Bezirkslokal der SPÖ Währing mit Aufklebern verunstaltet. Unter den Aufklebern mit politischen Forderungen, die von einer politischen Jugendorganisation stammen, fanden sich auch Aufkleber mit dem Ausspruch „Anzünden“. „Wir sind gerne jederzeit dazu bereit, über politische Inhalte zu diskutieren. Aber wenn eine politische Partei mit dem Anzünden bedroht wird, ist eine Grenze überschritten“, so Trinko.



Der Vorfall wurde von der SPÖ Währing umgehend zur Anzeige gebracht. „Wahrscheinlich liegen die Nerven bei einigen schon blank“, vermutet SPÖ Währing-Bezirkschef Andreas Höferl. Grund dafür sieht Höferl im großen Zuspruch für die SPÖ Währing und Spitzenkandidat für den Bezirksvorsteher Michael Trinko durch die Währinger*innen. Trinko, der unter anderem mit seiner Gutscheinaktion Achtzehn für den 18ten viele positive Rückmeldungen von der Bevölkerung erhält, ist auf dem besten Weg, neuer Bezirksvorsteher von Währing zu werden. „Das passt offensichtlich einigen nicht. Bevor der Wahlkampf richtig gestartet ist, hat er also seinen traurigen Tiefpunkt schon erreicht“, so Höferl abschließend. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien