Raphael Dirnberger ist Racing Rookie 2020

Wien (ots) -

21-jähriger Niederösterreicher konnte Österreichs größte Motorsport-Talentsuche für sich entscheiden

Julian Baumgartner auf Platz 2, Platz 3 geht an Martin Stattmann

Bei der 17. Auflage des Racing Rookie, durchgeführt von den Partnern Autorevue, Ford und der ÖAMTC Fahrtechnik, sicherte sich Raphael Dirnberger am vergangenen Samstag den Sieg am Wachauring in Melk. Der 21-jährige Niederösterreicher darf sich über einen rennfertigen Ford Fiesta inklusive Starterpaket, AMF-Fahrlizenz sowie Trainingseinheiten durch die Experten der ÖAMTC Fahrtechnik freuen.

Die Motorsport-Jungtalente lieferten sich durchgehend spannende Fights und stellten auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Die acht besten Rookies wurden bei der Einzelwertung eines dynamischen Slalomparcours ermittelt, als Wertungskriterium in diesem Durchgang zählte die schnellste Zeit bei geringster Fehlerquote.

Als nächstes wurde die Beständigkeit der Piloten getestet, es galt drei möglichst schnelle und gleichmäßige Runden zu absolvieren.

Die vier erfolgreichsten Rookies dieses Bewerbs stellten sich dann der nächsten Herausforderung und absolvierten drei Runden auf der Rennstrecke des Wachaurings in bestmöglicher Zeit. Den Hauptgewinn sicherte sich schließlich Raphael Dirnberger nach einem atemraubenden Fight mit Julian Baumgartner.

Die drei Finalisten Raphael Dirnberger, Julian Baumgartner und Martin Stattmann haben sich mit ihrer hervorragenden Leistung die Teilnahme am "Best Young Driver Contest" erfahren. Bei dieser Verkehrssicherheitsaktion der FIA für junge Menschen und Führerscheinneulinge dürfen die Piloten am 17. Oktober in Warschau den ÖAMTC vertreten.

Lizenzfreies Bildmaterial finden Sie hier: Racing Rookie 2020

