Bürgermeister Michael Ludwig empfing deutschen Finanzminister Olaf Scholz

Wien (OTS/RK) - (RK) Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Montag, den deutschen Vizekanzler und Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz zu einem Arbeitsgespräch im Rathaus getroffen. Scholz ist derzeit auf offiziellem Besuch in Österreich. Themen des Gesprächs waren die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Wien sowie kommunale Themen wie leistbares Wohnen und die Rolle der Städte in Europa. Ludwig und Scholz tauschten sich außerdem zu Ludwigs Forderung nach einem EU-weiten Rettungsschirm für Kommunen zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen durch Corona aus.



„Wir kennen uns beide aus der Zeit als wir beide in der Kommunalpolitik tätig waren“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig beim Pressestatement nach dem Vier-Augen-Gespräch im Roten Salon. Scholz war zwischen 2011 und 2018 Erster Bürgermeister Hamburgs. „Wir haben uns als Kommunalpolitiker öfter über die Bedeutung des kommunalen und geförderten Wohnbaus ausgetauscht – das ist auch etwas, über das wir uns heute unterhalten haben. In vielen Städten in Deutschland ist – genauso wie in Wien - leistbares Wohnen eines der zentralen Themen“, sagte Ludwig.

„Die Städte sind die Orte, in denen wir gut leben wollen, und das geht nur wenn man sich um sie kümmert und wenn man dafür sorgt, dass das Leben auch bezahlbar bleibt“, betonte Scholz.

Das Nachbarland Deutschland ist der größte Handelspartner Wiens in Europa. Bei der Ansiedelungsbilanz 2019 lagen deutsche Unternehmen mit 61 Firmen auf dem ersten Platz. Knapp 49.500 Deutsche leben in Wien.

Nach dem Gespräch mit Bürgermeister Ludwig stand für Scholz noch ein Austausch mit dem österreichischen Finanzminister auf dem Programm.

