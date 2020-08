Sommerschule in Wien gestartet

Wien (OTS/RK) - Heute ist in Wien die Sommerschule für 8.600 Kinder gestartet. An insgesamt 43 Schulstandorten werden die SchülerInnen, die sich hierfür angemeldet haben, in den kommenden zwei Wochen von ca. 600 LehrerInnen und Studierenden intensiv in ihrer Deutschkompetenz gefördert. Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer betonte bei seinem Besuch der Sommerschule in der Volksschule Phorusgasse, dass es „ein Erfolg ist, dass sich trotz der Kurzfristigkeit so viele LehrerInnen und Studierende bereit erklärt haben, diesen Förderunterricht abzuhalten. Gerade in den aktuell schwierigen Coronazeiten möchten wir mit den Sommerschulen den SchülerInnen die Möglichkeit geben, Lernrückstände aufzuholen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und dadurch bessere Chancen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn zu realisieren. Klar ist aber auch, dass die Sommerschule nur ein 1. Schritt ist und es weitere zusätzliche Förderangebote braucht.“ (Schluss)

